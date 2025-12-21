ETV Bharat / state

बांदा में सड़क हादसा; डंपर की टक्कर से बाइक सवार जीजा और साली की मौत

बांदा: जिले में रविवार को डंपर ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इससे बाइक सवार जीजा और साली की मौत हो गई. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. जीजा और साली की मौत के बाद उनके परिवार में कोहराम मचा गया.

जसईपुर गांव के पास हुआ हादसा: सीओ राजवीर सिंह गौर ने बताया रविवार को तिंदवारी क्षेत्र के ही भुजरख गांव का रहने वाला एक रोहित यादव अपनी साली शांति देवी को उसके घर गिरवां थाना क्षेत्र के खुरहण्ड गांव छोड़ने जा रहा था. तभी रास्ते में एक डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. यह हादसा तिंदवारी थाना क्षेत्र के जसईपुर गांव के पास हुआ.

तेज रफ्तार डंपर ने मारी बाइक को टक्कर: जसईपुर इलाके में स्थित एक पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इसके बाद जीजा और साली गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस इन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंची. वहां पर डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया.