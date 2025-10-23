बनारस में सड़क हादसा, ट्रक में घुसी बाइक; दो की मौत
नेशनल हाईवे-19 पर सुबह हुआ एक्सीडेंट, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 11:50 AM IST
वाराणसी: जिले के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे-19 पर गुरुवार सुबह सड़क हादसा हो गया. हादसे में दो युवकों की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया. घायल युवक को पुलिस की मदद से स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस शवों की शिनाख्त में जुटी है.
वाराणसी के मिर्जामुराद के रूपापुर में खड़ी ट्रक में एक बाइक पर तीन युवक जा रहे थे. जानकारी के मुताबिक रूपापुर के पास पहुंचते ही तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक में अनियंत्रित होकर घुस गई.
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई. वहीं, तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.घटना की सूचना मिलते ही मिर्जामुराद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा.
पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के बाद कुछ देर तक हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया. मिर्जामुराद थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि गाड़ी को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शवों की शिनाख्त की जा रही है. शिनाख्त होते ही परिजनों को सूचना दी जाएगी. आगे की कार्रवाई की जा रही है.
