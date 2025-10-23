ETV Bharat / state

बनारस में सड़क हादसा, ट्रक में घुसी बाइक; दो की मौत

नेशनल हाईवे-19 पर सुबह हुआ एक्सीडेंट, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

road accident in banaras bike collides with truck 2 dead hindi news
बनारस में सड़क हादसा. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 11:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: जिले के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे-19 पर गुरुवार सुबह सड़क हादसा हो गया. हादसे में दो युवकों की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया. घायल युवक को पुलिस की मदद से स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस शवों की शिनाख्त में जुटी है.

वाराणसी के मिर्जामुराद के रूपापुर में खड़ी ट्रक में एक बाइक पर तीन युवक जा रहे थे. जानकारी के मुताबिक रूपापुर के पास पहुंचते ही तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक में अनियंत्रित होकर घुस गई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई. वहीं, तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.घटना की सूचना मिलते ही मिर्जामुराद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा.

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के बाद कुछ देर तक हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया. मिर्जामुराद थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि गाड़ी को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शवों की शिनाख्त की जा रही है. शिनाख्त होते ही परिजनों को सूचना दी जाएगी. आगे की कार्रवाई की जा रही है.


ये भी पढ़ेंः काशी के घाट, मंदिर कितनी दूर, कितना किराया? वाराणसी के इस रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे मिलेगी जानकारी

TAGGED:

BANARAS NEWS
बनारस न्यूज़
BANARAS LATEST NEWS
वाराणसी न्यूज
ROAD ACCIDENT IN BANARAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.