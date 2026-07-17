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NH 343 में सड़क किनारे घर से टकराया डंपर, तीन घायल, बलरामपुर कलेक्टर ने दिए ये निर्देश

राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर गिट्टी से भरा एक डंपर बेकाबू होकर सड़क किनारे एक घर की दीवार से टकरा गया.

Road Accident In Balrampur
बलरामपुर में ट्रेलर वाहन पलटा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 17, 2026 at 4:50 PM IST

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बलरामपुर: राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर तेज रफ्तार ट्रेलर वाहन बेकाबू होकर सड़क किनारे एक घर से टकरा गया. इस दुर्घटना में घर में मौजूद तीन लोग घायल हो गए. घर के बाहर बंधे हुए चार मवेशियों की भी मौत हो गई.

जानिए कैसे हुआ हादसा ?

बलरामपुर में नेशनल हाईवे 343 पर एक ट्रेलर वाहन गुजर रहा था. इस दौरान वाहन पर से ड्राइवर ने संतुलन खो दिया. जिसके बाद ट्रेलर वाहन सड़क किनारे एक घर पर जाकर पलट गया. इस हादसे के बाद चीख पुकार मच गई. आस पास के घरों से लोग निकले. सभी ने राहत बचाव कार्य चलाया. उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस की टीम पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

बलरामपुर सड़क हादसा (ETV BHARAT)

कलेक्टर पहुंचीं अस्पताल, घायलों का जाना हालचाल

घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. इस घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचीं और घायलों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना. उन्होंने चिकित्सकों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए और हरसंभव मदद का भरोसा दिया. कलेक्टर ने घटना पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने पुलिस विभाग को सड़क सुरक्षा को लेकर निर्देशित भी किया.

Balrampur Collector Chandan Tripathi
अस्पताल में घायलों से मिली कलेक्टर चंदन त्रिपाठी (ETV BHARAT)

परिजनों से मिलीं कलेक्टर चंदन त्रिपाठी

कलेक्टर चंदन त्रिपाठी दुर्घटनास्थल भी पहुंचीं. उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की. परिवार की महिला लालमुनि को ढांढस बंधाया और घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की.

हरसंभव मदद का भरोसा

बलरामपुर जिला प्रशासन द्वारा इस पूरे दुर्घटना के मामले पर सतत निगरानी रखी जा रही है. हादसे में प्रभावित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी की जा रही है.

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