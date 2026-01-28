ETV Bharat / state

बलरामपुर में सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर, 36 से ज्यादा लोग घायल

बलरामपुर : छत्तीसगढ़ में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं. मंगलवार को धमतरी में कार और ट्रक की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए. बुधवार को बलरामपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. यहां बलरामपुर रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर बस और ट्रक की टक्कर में करीब 36 से अधिक लोग घायल हो गए हैं.

रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर आईटीआई महाविद्यालय के नजदीक बुधवार दोपहर को यह हादसा हुआ है. एक निजी ट्रैवल की बस और ट्रक की टक्कर हो गई. इस हादसे में कुल 36 से अधिक लोगों को चोटें आई है. घायलों को इलाज के लिए तत्काल रामानुजगंज शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायल लोगों की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है.

बलरामपुर में सड़क हादसा (ETV BHARAT)

इस हादसे में घायल अधिकांश लोगों को मामूली चोटें आई है. माइनर ओटी में सबका इलाज हुआ. सभी मरीजों की एक्सरे की जा रही है. चार से पांच लोगों को गंभीर चोटें आई है. इन सब लोगों का इलाज चल रहा है- डॉक्टर महेश गुप्ता, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी

कॉलेज स्टूडेंट्स और शासकीय कर्मचारी भी बस में थे सवार

बलरामपुर से रामानुजगंज की तरफ आ रही निजी ट्रैवल की बस में लगभग पचास से अधिक यात्री सवार थे. जिनमें कॉलेज के छात्र छात्राएं और शासकीय कार्यालयों के कर्मचारी भी मौजूद थे. ट्रक से टक्कर के बाद मौके पर अफरातफरी और चीख पुकार मच गई. डॉक्टर ने बताया कि मरीजों की आगे की जांच की जा रही है. बलरामपुर पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है.