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यूपी में बहराइच और बरेली में रोड एक्सीडेंट, कुल 4 मौतें, 2 घायल

बहराइच/बरेली: यूपी में दो जिलों में रोड एक्सीडेंट बहराइच में तेज रफ्तार अज्ञात कार ने ई-रिक्शा में ठोकर मार दी. जिसमें मासूम समेत 3 की मौत हो गई. वहीं बरेली और बहेड़ी क्षेत्र में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों ने 2 परिवारों की खुशियां छीन लीं. एक हादसे में बुजुर्ग ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे मामले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

बहराइच में कार ने मारी हादसा: नानपारा थाना क्षेत्र के कौवा भारी लक्ष्मणपुर मटेही ग्राम के रहने वाले 42 साल के मौजी लाल भाई की पत्नी अंजना देवी और उसके 5 महीने के पुत्र सतगुरुपाल पुत्र मंजीत पाल के साथ नानपारा गैस सिलेंडर लेने जा रहे थे. जैसे ही सभी लोग रजवापुर ग्राम के पास पहुंचे ही थे. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी.

टक्कर इतने तेज थी कि ई रिक्शा उछल कर सड़क किनारे गड्ढे में चला गया. जिससे ई रिक्शा पर सवार मौजी लाल, मासूम सतगुरुपाल और ई-रिक्शा चालक शकील (33) की मौके पर ही मौत हो गई.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया. जहां पर डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया. वहीं महिला अंजना की हालत गंभीर बनी हुई है.

नानपारा थाने के प्रभारी राजनाथ सिंह ने बताया कि अज्ञात चार पहिया वाहन से ठोकर मारी गई है. जिससे ई रिक्शा में सवार मासूम समेत 3 लोगों की मौत हुई है. सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा की भी मदद ली जा रही है. जल्द ही वाहन चालक को पकड़ लिया जाएगा.