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यूपी में बहराइच और बरेली में रोड एक्सीडेंट, कुल 4 मौतें, 2 घायल

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 11:01 AM IST

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बहराइच/बरेली: यूपी में दो जिलों में रोड एक्सीडेंट बहराइच में तेज रफ्तार अज्ञात कार ने ई-रिक्शा में ठोकर मार दी. जिसमें मासूम समेत 3 की मौत हो गई. वहीं बरेली और बहेड़ी क्षेत्र में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों ने 2 परिवारों की खुशियां छीन लीं. एक हादसे में बुजुर्ग ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे मामले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

बहराइच में कार ने मारी हादसा: नानपारा थाना क्षेत्र के कौवा भारी लक्ष्मणपुर मटेही ग्राम के रहने वाले 42 साल के मौजी लाल भाई की पत्नी अंजना देवी और उसके 5 महीने के पुत्र सतगुरुपाल पुत्र मंजीत पाल के साथ नानपारा गैस सिलेंडर लेने जा रहे थे. जैसे ही सभी लोग रजवापुर ग्राम के पास पहुंचे ही थे. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी.

टक्कर इतने तेज थी कि ई रिक्शा उछल कर सड़क किनारे गड्ढे में चला गया. जिससे ई रिक्शा पर सवार मौजी लाल, मासूम सतगुरुपाल और ई-रिक्शा चालक शकील (33) की मौके पर ही मौत हो गई.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया. जहां पर डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया. वहीं महिला अंजना की हालत गंभीर बनी हुई है.

नानपारा थाने के प्रभारी राजनाथ सिंह ने बताया कि अज्ञात चार पहिया वाहन से ठोकर मारी गई है. जिससे ई रिक्शा में सवार मासूम समेत 3 लोगों की मौत हुई है. सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा की भी मदद ली जा रही है. जल्द ही वाहन चालक को पकड़ लिया जाएगा.

बरेली और बहेड़ी में सड़क हादसे: पहला हादसा कैंट थाना क्षेत्र में हुआ, जहां तेज रफ्तार थार ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में मिर्जापुर निवासी 65 वर्षीय ओमकार गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

ऑटो चालक भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, थार चालक नशे में था और तेज रफ्तार के चलते वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने चालक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जिसे बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया. घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया.

वहीं, दूसरा हादसा बहेड़ी थाना क्षेत्र के डांडी अभयचंद के पास शनिवार को सामने आया. यहां सड़क किनारे एक बाइक सवार युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला. मृतक की पहचान नौगवां गुरभोज निवासी 35 वर्षीय विशाल कुमार के रूप में हुई है.

वह ऊधम सिंह नगर में रहकर काम करता था और एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने दोस्त रवि के साथ लौट रहा था. आशंका है कि किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे विशाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस ने दोनों मामलों में शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है. बहेड़ी के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और अज्ञात वाहन की तलाश जारी है. वहीं कैंट इंस्पेक्टर ने बताया कि मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.

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