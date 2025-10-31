ETV Bharat / state

बागपत में भीषण हादसा; सब्जियों से भरा तेज रफ्तार पिकअप पलटने से 3 किसानों की मौत, 6 घायल

अहीर थाना क्षेत्र के डोला गांव के पास हाईवे पर टायर फटने से हुआ हादसा, दिल्ली जा रहा था पिकअप

डोला गांव के पास सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत.
डोला गांव के पास सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 6:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बागपतः जिले में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. मेरठ हाईवे पर सब्जियों से भरा तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर किनारे पलट गया. जिससे पिकअप में सवार तीन किसानों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि 6 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों में से दो की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिनका इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है.

हादसा सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के डोला गांव के पास हुआ है. स्थानीय लोगों के अनुसार, किसान अपनी भिंडी और गोभी बेचने के लिए दिल्ली की आजादपुर मंडी जा रहे थे. जैसे ही पिकअप डोला गांव के निकट पहुंचा, अचानक एक्सेल टूट गया. जिसकी वजह से तेज रफ्तार पिकअप हाईवे किनारे खेत में पलटा गया. जिससे पिकअप में सवार तीन किसानों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान जान मोहम्मद, रज्जो और अशफाक निवासी मितली के रूप में हुई है.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. पुलिस ने सभी घायल किसानों को तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हाईवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. प्राथमिक जांच में टायर फटने को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है. फिलहाल मामले की पूरी पड़ताल की जा रही है. उधर, हादसे की खबर से किसानों के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है. जिला अस्पताल के ईएमओ डॉ. शाहिद ने बताया कि पुलिस कई लोगों को घायलवस्था में लाई थी. जिसमें तीन लोगों की मौत हो चुकी थी. एक घायल व्यक्ति को मेरठ रेफर कर दिया गया है, जबकि एक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं, एक घायल का निजी नर्सिंग होम में इलाज हो रहा है.

TAGGED:

3 FARMERS DIED BAGHPAT ACCIDENT
PICKUP OVERTURNING BAGHPAT
बागपत सड़क हादसा
ROAD ACCIDENT IN BAGHPAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.