बागपत में भीषण हादसा; सब्जियों से भरा तेज रफ्तार पिकअप पलटने से 3 किसानों की मौत, 6 घायल

बागपतः जिले में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. मेरठ हाईवे पर सब्जियों से भरा तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर किनारे पलट गया. जिससे पिकअप में सवार तीन किसानों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि 6 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों में से दो की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिनका इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है.

हादसा सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के डोला गांव के पास हुआ है. स्थानीय लोगों के अनुसार, किसान अपनी भिंडी और गोभी बेचने के लिए दिल्ली की आजादपुर मंडी जा रहे थे. जैसे ही पिकअप डोला गांव के निकट पहुंचा, अचानक एक्सेल टूट गया. जिसकी वजह से तेज रफ्तार पिकअप हाईवे किनारे खेत में पलटा गया. जिससे पिकअप में सवार तीन किसानों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान जान मोहम्मद, रज्जो और अशफाक निवासी मितली के रूप में हुई है.



हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. पुलिस ने सभी घायल किसानों को तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हाईवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. प्राथमिक जांच में टायर फटने को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है. फिलहाल मामले की पूरी पड़ताल की जा रही है. उधर, हादसे की खबर से किसानों के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है. जिला अस्पताल के ईएमओ डॉ. शाहिद ने बताया कि पुलिस कई लोगों को घायलवस्था में लाई थी. जिसमें तीन लोगों की मौत हो चुकी थी. एक घायल व्यक्ति को मेरठ रेफर कर दिया गया है, जबकि एक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं, एक घायल का निजी नर्सिंग होम में इलाज हो रहा है.