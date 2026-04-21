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बिहार में दर्दनाक हादसा, बुआ की शादी का सामान लाने जा रहे 2 भतीजों की मौत

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद स्थित मदनपुर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां शादी वाले घर में दो लोगों की मौत से मातम पसर गया है. बताया जा रहा है कि घर में बुआ की शादी की तैयारी चल रही थी. उसी का सामान लाने बाजार जा रहे दो भतीजों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अन्य तीन गंभीर रूप से घायल हैं.

घायलों की हालत गंभीर: जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र स्थित सढ़ईल और रानीकुआं गांव के बीच जीटी रोड एनएच 19 पर मंगलवार दोपहर ये हादसा हुआ. मृतकों की पहचान मदनपुर थाना क्षेत्र के ही सढ़ईल गांव निवासी 22 वर्षीय आतिश उर्फ युवराज सिंह और हर्षित कुमार उर्फ अर्थ के रूप में हुई है. वहीं घायलों में उत्कर्ष कुमार, उमंग कुमार तथा सढ़ईल गांव के पियूष शामिल हैं. तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

आगे चल रहे ट्रक से टकराई कार: परिजनों के मुताबिक सोमवार रात में सभी परिवार और रिश्तेदारों के साथ गया जिले के बेलवां गांव में तिलक चढ़ाकर लौटे थे. सुबह से ही शादी की तैयारी शुरू हो गई थी. बच्चे सब्जी और अन्य सामान लाने शिवगंज बाजार जा रहे थे. गांव से करीब 1 किलोमीटर आगे जीटी रोड पर पहुंचते ही कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया.

अस्पताल में परिजनों की भीड़ (Etv Bharat)

घायलों को किया गया बनारस रेफर: कार और ट्रक की टक्कर से आस-पास अफरा-तफरी का माहौल हो गया. घटनास्थल पर मौजूद सभी कार की तरफ दौड़ें. आनन-फानन में सभी घायल युवकों को सदर अस्पताल औरंगाबाद में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने हर्षित और युवराज को मृत घोषित कर दिया. तीन अन्य घायलों उत्कर्ष, उमंग और पीयूष को हायर सेंटर बनारस रेफर कर दिया गया है.