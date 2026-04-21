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बिहार में दर्दनाक हादसा, बुआ की शादी का सामान लाने जा रहे 2 भतीजों की मौत

कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी. जोरदार टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए. पढ़ें हादसे की पूरी खबर.

ROAD ACCIDENT IN AURANGABAD
दुर्घनाग्रस्त कार के उड़े परखच्चे (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 21, 2026 at 7:46 PM IST

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औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद स्थित मदनपुर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां शादी वाले घर में दो लोगों की मौत से मातम पसर गया है. बताया जा रहा है कि घर में बुआ की शादी की तैयारी चल रही थी. उसी का सामान लाने बाजार जा रहे दो भतीजों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अन्य तीन गंभीर रूप से घायल हैं.

घायलों की हालत गंभीर: जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र स्थित सढ़ईल और रानीकुआं गांव के बीच जीटी रोड एनएच 19 पर मंगलवार दोपहर ये हादसा हुआ. मृतकों की पहचान मदनपुर थाना क्षेत्र के ही सढ़ईल गांव निवासी 22 वर्षीय आतिश उर्फ युवराज सिंह और हर्षित कुमार उर्फ अर्थ के रूप में हुई है. वहीं घायलों में उत्कर्ष कुमार, उमंग कुमार तथा सढ़ईल गांव के पियूष शामिल हैं. तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

आगे चल रहे ट्रक से टकराई कार: परिजनों के मुताबिक सोमवार रात में सभी परिवार और रिश्तेदारों के साथ गया जिले के बेलवां गांव में तिलक चढ़ाकर लौटे थे. सुबह से ही शादी की तैयारी शुरू हो गई थी. बच्चे सब्जी और अन्य सामान लाने शिवगंज बाजार जा रहे थे. गांव से करीब 1 किलोमीटर आगे जीटी रोड पर पहुंचते ही कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया.

ROAD ACCIDENT IN AURANGABAD
अस्पताल में परिजनों की भीड़ (Etv Bharat)

घायलों को किया गया बनारस रेफर: कार और ट्रक की टक्कर से आस-पास अफरा-तफरी का माहौल हो गया. घटनास्थल पर मौजूद सभी कार की तरफ दौड़ें. आनन-फानन में सभी घायल युवकों को सदर अस्पताल औरंगाबाद में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने हर्षित और युवराज को मृत घोषित कर दिया. तीन अन्य घायलों उत्कर्ष, उमंग और पीयूष को हायर सेंटर बनारस रेफर कर दिया गया है.

पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे गए शव: वहीं घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस सदर अस्पताल पहुंची. जहां दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.पुलिस फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है. एनएच 19 के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

"मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल घटना के बाद ट्रक लेकर भागे चालक और ट्रक की तलाश की जा रही है. जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी."- राजेश कुमार, मदनपुर थाना प्रभारी

मातम में बदलीं खुशियां: भतीजे की मौत से बुआ की शादी की खुशियां मातम में बदल गई. घर में मेहमानों और परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. वहीं जिले के सढ़ईल और झरी गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है.

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