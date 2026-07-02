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औरंगाबाद में बेलगाम स्कॉर्पियो का आतंक, कोचिंग से घर लौट रही 2 छात्राओं को कुचला, मौत

औरंगाबाद में कोचिंग से घर लौट रही दो छात्राओं की स्कॉर्पियो की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. आक्रोशितों ने जमकर हंगामा किया.

road accident in Aurangabad
छात्राओं की मौत से आक्रोशित लोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 2, 2026 at 1:15 PM IST

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औरंगाबाद: जिले के पौथू थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां सुबह-सुबह कोचिंग जा रही छात्राओं को अनियंत्रित स्कॉर्पियो वाहन ने कुचल दिया. इस घटना में 2 छात्राओं की मौत हो गई है. दोनों रिश्ते में चचेरी बहनें थीं. घटना थाना क्षेत्र के भतारी मोड गांव के पास की है. घटना के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया है.

स्कॉर्पियो ने दो छात्राओं को कुचला: मृत छात्राओं की पहचान ओबरा थाना क्षेत्र के नरौला गांव निवासी मोहम्मद रियाजुद्दीन की 15 वर्षीय पुत्री अफसरी और रुस्तम अली की 15 वर्षीय पुत्री आशिया के रूप में की गई है. दोनों छात्राएं कोचिंग से पढ़ाई कर अपने घर लौट रही थीं.

road accident in Aurangabad
छात्राओं की मौत से लोगों में आक्रोश (ETV Bharat)

साइकिल से घर लौट रही थीं दोनों: प्राप्त जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पहले सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा. पास से साइकिल से गुजर रही दोनों छात्राएं उसकी चपेट में आ गईं.

लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन: हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने दोनों छात्राओं को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने ओबरा–पौथू मार्ग पर भतारी मोड़ के समीप सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया.

यातायात ठप: प्रदर्शनकारियों ने दोषी चालक की तत्काल गिरफ्तारी, पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा और क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के स्थायी इंतजाम की मांग की है. सड़क जाम के कारण ओबरा–पौथू मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है.

road accident in Aurangabad
लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

"सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे हैं. जाम लगाए आक्रोशित परिजनों से बात की जा रही है. उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है. उम्मीद है कि जल्द ही जाम हट जायेगा."- आदित्य कुमार,औरंगाबाद सदर एसडीपीओ -02

दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो जब्त: पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया है. फरार चालक की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

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