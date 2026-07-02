ETV Bharat / state

औरंगाबाद में बेलगाम स्कॉर्पियो का आतंक, कोचिंग से घर लौट रही 2 छात्राओं को कुचला, मौत

औरंगाबाद: जिले के पौथू थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां सुबह-सुबह कोचिंग जा रही छात्राओं को अनियंत्रित स्कॉर्पियो वाहन ने कुचल दिया. इस घटना में 2 छात्राओं की मौत हो गई है. दोनों रिश्ते में चचेरी बहनें थीं. घटना थाना क्षेत्र के भतारी मोड गांव के पास की है. घटना के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया है.

स्कॉर्पियो ने दो छात्राओं को कुचला: मृत छात्राओं की पहचान ओबरा थाना क्षेत्र के नरौला गांव निवासी मोहम्मद रियाजुद्दीन की 15 वर्षीय पुत्री अफसरी और रुस्तम अली की 15 वर्षीय पुत्री आशिया के रूप में की गई है. दोनों छात्राएं कोचिंग से पढ़ाई कर अपने घर लौट रही थीं.

छात्राओं की मौत से लोगों में आक्रोश (ETV Bharat)

साइकिल से घर लौट रही थीं दोनों: प्राप्त जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पहले सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा. पास से साइकिल से गुजर रही दोनों छात्राएं उसकी चपेट में आ गईं.

लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन: हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने दोनों छात्राओं को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने ओबरा–पौथू मार्ग पर भतारी मोड़ के समीप सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया.