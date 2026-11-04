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औरैया में सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की मौत, पिता गंभीर

औरैया: जिले के सहार थाना क्षेत्र में सहार-दिबियापुर मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. एजेंसी के समीप अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पिता-पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में 22 वर्षीय पुत्र की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी सहार पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल पिता को प्राथमिक उपचार के बाद तिर्वा मेडिकल कॉलेज, कन्नौज रेफर कर दिया गया.



जानकारी के अनुसार, सहार थाना क्षेत्र के ग्राम पुरवा तऱा निवासी करीब 50 वर्षीय सुघर सिंह राजमिस्त्री का काम करते हैं. उनका 22 वर्षीय पुत्र अमन मजदूरी करता था. किसी काम के सिलसिले में पिता-पुत्र बाइक से सहार आए थे. काम निपटाने के बाद दोनों बाइक से अपने गांव वापस लौट रहे थे. इसी दौरान सहार-दिबियापुर मार्ग पर टीवीएस एजेंसी के पास दिबियापुर की ओर से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी.



टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार अमन गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, उसके पिता सुघर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. उधर, जवान बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.



परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया गया कि अमन चार भाइयों में तीसरे नंबर का था। उसकी एक बहन भी है, जिसकी शादी हो चुकी है। अमन की अभी शादी नहीं हुई थी। परिवार को इस हादसे ने गहरे सदमे में डाल दिया है. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम समेत अन्य विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, हादसे के बाद मौके से फरार हुए अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश की जा रही है.



हादसे की जानकारी मिलते ही सहार थानाध्यक्ष गणेश गुप्ता पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बताया हैं कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को सीएचसी सहार पहुंचाया. डाक्टरों ने अमन को मृत घोषित कर दिया, जबकि सुघर सिंह की हालत नाजुक होने के चलते उन्हें तिर्वा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.





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