बिहार में भीषण सड़क हादसा, दारोगा की हुई मौत
अरवल में हुए भीषण सड़क हादसे में दारोगा की जान चली गई है. पुलिस आरोपी चालक से पूछताछ कर रही है. पढ़ें खबर
Published : April 9, 2026 at 6:38 PM IST
अरवल : बिहार के अरवल में बड़ा हादसा हुआ है. जिले के तेलपा थाना में तैनात दारोगा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. मृतक की शिनाख्त मनु कुमार के रूप में हुई है. जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर यह घटना घटी है.
अरवल में दारोगा की मौत : बताया जा रहा है कि दारोगा मनु कुमार क्राइम मीटिंग में शामिल होने अरवल जिला मुख्यालय बाइक से जा रहे थे. तभी एसएच 69 पर सुखी बीघा गांव के समीप तेल टैंकर से बाइक की टक्कर हो गयी. प्रत्यक्षदर्शी का कहना था कि आमने-सामने भिड़ंत हुई.
पटना एम्स में चली गई जान : स्थिति गंभीर होने पर स्थानीय ग्रामीणों ने दारोगा को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर होने के कारण सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें पटना एम्स रेफर कर दिया. जहां एम्स में इलाज के दौरान मनु कुमार की मौत हो गई.
''रामपुर चौरम थाना की पुलिस ने टैंकर को जब्त कर लिया है. इसके साथ ही चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है. चालक से लगातार पूछताछ की जा रही है.''- कृति कमल, डीएसपी, अरवल
आज दिनांक-09.04.2026 को पुलिस अवर निरीक्षक , मनु कुमार का कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान, वाहन दुर्घटना में असामयिक निधन हो गया |@ArwalPolice @bihar_police @IPRDBihar @IgMagadh @BiharHomeDept @arwal_dm pic.twitter.com/J5xfiaZ3NR— ARWAL POLICE (@ArwalPolice) April 9, 2026
रोहतास के रहने वाले थे : मृत दारोगा मनु कुमार रोहतास (पिता का नाम- तेज बहादुर प्रसाद, वार्ड नं 1, डुमरी शाहपुर) के रहने वाले थे. 2020 बैच के सब इंस्पेक्टर थे. घटना की सूचना के बाद उनके परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.
प्रशासन से लोगों की शिकायत : दारोगा का शव पटना से जिला मुख्यालय अरवल लाया जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले में अगर दुर्घटना हो जाए तो गंभीर रूप से घायल मरीजों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. ट्रामा सेंटर भी 60 किलोमीटर दूर पटना में है. जिसके कारण गोल्डन आवर का लाभ घायलों को नहीं मिलता है. इस वजह से अधिकांश घायलों की मौत हो जाती है.
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