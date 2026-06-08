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नहर में गिरी कार, विधायक से मिलने गए 4 लोगों की दर्दनाक मौत

अरवल: बिहार के अरवल में बड़ा हादसा हो गया. DSP आवास के पास एक तेज रफ्तार सफारी कार BROF5000 तीखे मोड़ पर अचानक अनियंत्रित होकर सोन नदी पर बनी नहर में जा गिरी. कार के पानी में डूबने के कारण उसमें सवार चार युवकों की दम घुटने से मौत हो गई. एक की हालत गंभीर बतायी जा रही है.

विधायक से बिना मिले लौट रहे थे दोस्त: हादसे का शिकार सभी पांचों दोस्त पटना जिले के रहने वाले थे. रविवार को सफारी गाड़ी पर सवार होकर अरवल विधायक मनोज कुमार शर्मा से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक मिलने का कार्यक्रम कैंसिल हो गया. इसके बाद सभी दोस्त वापस अपने घर पटना लौट रहे थे, तभी रास्ते में भीषण हादसा हो गया.

गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू: घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची. रात का वक्त होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने और गाड़ी को बाहर निकालने में भारी परेशानी हुई. कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला और शवों को कब्जे में लिया.

तीन की हुई पहचान: हादसे में घायल रोहित कुमार को सुरक्षित बचाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों में बिहटा के रिशांक कुमार, कंकड़बाग के अमन कुमार और मनेर के मनोज कुमार शामिल हैं. चौथे युवक की पहचान की जा रही है.

हादसे पर क्या बोले डीएसपी?: डीएसपी कुमार संजय ने घटना की पुष्टि की है. जानकारी देते हुए बताया कि कार में पांच लोग सवार थे, जिसमें 4 की मौत हो गयी है. एक को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.