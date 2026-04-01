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अंबाला में दो गाड़ियों की टक्कर, तीन लोग घायल, एक कार खेत में गिरी, दूसरी सड़क पर पलटी

अंबाला: बुधवार को अंबाला में सड़क हादसा हो गया. मानिकपुर डांडियाना रोड पर दो कारों में टक्कर हो गई. एक कार पंचकूला से अंबाला की तरफ आ रही थी, जबकि दूसरी कार पंजाब से राजस्थान की तरफ जा रही थी. दोनों कारों की अंबाला में टक्कर हो गई. एक कार पंजाब नंबर की है. जिसपर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लिखा हुआ. हादसे में तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं. जिनका इलाज जारी है.

अंबाला में सड़क हादसा: चश्मदीदों ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए. टक्कर के बाद पंजाब नंबर की कार खेतो में उतर गई. जिस पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लिखा था. वहीं दूसरी कार सड़क पर ही पटल गई. इस हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया.

हादसे में तीन लोग घायल: जांच अधिकारी मदनपाल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि दो गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई है. जिसमें कई लोग घायल हैं. हम मौके पर पहुंचे. सबसे पहले तो घायलों को अस्पताल पहुंचाया और फिर पूरी तरीके से निरीक्षण किया गया. हादसा किस प्रकार हुआ. ये अभी पता नहीं लग पाया है. दो महिलाओं समेत एक व्यक्ति घायल है. जिनका उपचार चल रहा है.