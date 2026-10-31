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अंबाला में सड़क हादसा, बलदेव नगर के पास 6 गाड़ियां आपस में टकराई, एक घायल

Road accident in Ambala ( ETV Bharat )

अंबाला: शनिवार को चंडीगढ़ हाईवे पर अंबाला में सड़क हादसा हो गया. बलदेव नगर के नजदीक दोपहर के समय एक के बाद एक 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रक का ड्राइवर वाहन के अंदर ही फंस गया. मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला. हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

अंबाला में सड़क हादसा: अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर बलदेव नगर के नजदीक अचानक वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई. देखते ही देखते एक के बाद एक 6 गाड़ियां टकरा गईं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. टक्कर के चलते एक बड़े ट्रक का चालक वाहन के अंदर फंस गया, जिसे बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी जुट गए. काफी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया. हादसे में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं.