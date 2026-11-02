Alwar Road Accident : तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, महिला की मौत और 3 घायल...खेत से घर लौट रहे थे सभी
महिला अपने बेटे, बहू और पोती के साथ खेत से काम कर घर की ओर लौट रही थी. इस दौरान हादसा हो गया.
Published : November 2, 2026 at 5:24 PM IST
अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत समोला चौराहे के निकट सोमवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी. इस घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, 3 वर्षीय मासूम सहित 3 लोग गंभीर घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. इस दौरान मौका देख ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया. स्थानी लोगों ने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.
अरावली विहार थाना अधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि सोमवार को उन्हें सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी सोसाइटी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी. इसमें एक महिला की मौत हो गई. इस सूचना पर थाने से जाब्ता मौके पर पहुंचा और घटना की जानकारी जुटाई. इस घटना में मौके पर ही महिला सुनीता मीणा की मौत हो गई. महिला अपने बेटे, बहू और पोती के साथ खेत से काम कर घर की ओर लौट रही थी. इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी.
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उन्होंने बताया कि इस हादसे में एक मासूम बच्ची समेत तीन लोग गंभीर घायल हुए हैं, जिनका इलाज अलवर के सरकारी अस्पताल में जारी हैं. घटना के संबंध में परिजनों को सूचना दी गई. फिलहाल, शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है. मंगलवार को परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की जाएगी. उन्होंने बताया कि मौके से ट्रक को जब्त कर लिया गया है. पुलिस चालक की तलाश कर रही है.
वहीं, अलवर जिला अस्पताल पहुंचे मृतका के परिजन धर्म सिंह ने बताया कि महिला अपने परिवार के साथ खेत पर काम कर स्कूटी से अलवर शहर स्थित अपने घर जा रही थी. इस दौरान समोला चौराहे के पास एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी. इस हादसे में सुनीता मीणा की मौके पर ही मौत हो गई. परिजन ने बताया कि तीन वर्षीय बच्ची की हालत गंभीर है. वहीं, दो व्यक्ति भी घायल हैं, जिनके हाथ पैरों में चोट आई है. मृतका का बेटा मुंबई में होने के चलते मंगलवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.
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