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Alwar Road Accident : तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, महिला की मौत और 3 घायल...खेत से घर लौट रहे थे सभी

जिला अस्पताल अलवर ( ईटीवी भारत अलवर )

अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत समोला चौराहे के निकट सोमवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी. इस घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, 3 वर्षीय मासूम सहित 3 लोग गंभीर घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. इस दौरान मौका देख ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया. स्थानी लोगों ने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

अरावली विहार थाना अधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि सोमवार को उन्हें सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी सोसाइटी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी. इसमें एक महिला की मौत हो गई. इस सूचना पर थाने से जाब्ता मौके पर पहुंचा और घटना की जानकारी जुटाई. इस घटना में मौके पर ही महिला सुनीता मीणा की मौत हो गई. महिला अपने बेटे, बहू और पोती के साथ खेत से काम कर घर की ओर लौट रही थी. इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी.