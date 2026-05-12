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काम खत्म कर घर लौट रहे युवकों की बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर, जीजा-साले की मौत

अलवर : शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब दोनों युवक देर रात को अपना काम खत्म कर घर लौट रहे थे. इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई. वहीं, ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. उद्योग नगर थाना क्षेत्र में घटना सोमवार देर रात को हुई थी.

उद्योग नगर थाना के एएसआई साधुराम ने बताया कि देर रात सड़क दुर्घटना की सूचना मिली, जिसपर घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों युवकों को उपचार के लिए एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने जांच कर दोनों को मृत घोषित कर दिया. देर रात दोनों युवकों के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है. मृतकों की पहचान मुकेश व सुनील जांगिड़ के रूप में हुई है. एएसआई साधुराम ने बताया कि घटना के संबंध में परिजनों को सूचना दी गई है. पोस्टमार्टम की कार्रवाई मंगलवार को जिला अस्पताल में होने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा. घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. परिजनों से रिपोर्ट मिलने के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.