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काम खत्म कर घर लौट रहे युवकों की बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर, जीजा-साले की मौत

मृतकों की पहचान मुकेश व सुनील जांगिड़ के रूप में हुई है. रिश्ते में दोनों मृतक जीजा-साला लगते हैं.

अलवर में सड़क हादसा
अलवर में सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 12, 2026 at 9:31 AM IST

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अलवर : शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब दोनों युवक देर रात को अपना काम खत्म कर घर लौट रहे थे. इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई. वहीं, ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. उद्योग नगर थाना क्षेत्र में घटना सोमवार देर रात को हुई थी.

उद्योग नगर थाना के एएसआई साधुराम ने बताया कि देर रात सड़क दुर्घटना की सूचना मिली, जिसपर घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों युवकों को उपचार के लिए एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने जांच कर दोनों को मृत घोषित कर दिया. देर रात दोनों युवकों के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है. मृतकों की पहचान मुकेश व सुनील जांगिड़ के रूप में हुई है. एएसआई साधुराम ने बताया कि घटना के संबंध में परिजनों को सूचना दी गई है. पोस्टमार्टम की कार्रवाई मंगलवार को जिला अस्पताल में होने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा. घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. परिजनों से रिपोर्ट मिलने के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

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वहीं, मृतकों के परिजन बृजमोहन ने बताया कि रिश्ते में दोनों मृतक जीजा-साला लगते हैं. दोनों नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं. सोमवार को अपने काम के चलते ही किसी से मिलने गए थे. वापस लौटते समय थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहिया का तिबारा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. घटना में दोनों की मौत हो गई. घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया.

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बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर
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