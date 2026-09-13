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तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में तीन दोस्तों की मौत, धरने पर बैठे परिजन

मृतकों की पहचान जितेंद्र (21), युवराज (22) व हिमांशु (21) के रूप में हुई है.

घटना के बाद धरने पर बैठे मृतक
घटना के बाद धरने पर बैठे मृतक (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2026 at 12:30 PM IST

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Updated : September 13, 2026 at 1:05 PM IST

4 Min Read
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अलवर : शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद कार चालक क्षतिग्रस्त वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से तीनों के शव को कब्जे में लेकर अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं. मौके से दोनों वाहनों को जब्त कर थाने पहुंचाया गया है. पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी, जिस पर परिजन मौके पर पहुंचे. रविवार सुबह परिजनों ने हादसे को हत्या की आशंका जताते हुए अलवर जिला अस्पताल के बाहर धरना शुरू कर दिया. फिलहाल पुलिस परिजनों को समझाइश कर रही है.

सीओ सिटी राजेश कुमार ने बताया कि मृतक हिमांशु के पिता महेंद्र कुमार शर्मा की ओर से पुलिस को एफआईआर दी गई है. इसमें उन्होंने बताया कि उनका पुत्र अपने दो दोस्त के साथ किसी रिश्तेदार के पास जा रहा था, इस दौरान पीछे से एक कार ने टक्कर मार दी. घटना में तीनों बाइक सवार की मौत हो गई. परिजनों की एफआईआर ले ली गई है. परिवादी की ओर से शिकायत में हत्या की आशंका जताई गई है, उन्हीं धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. शिकायत में बताया कि पूर्व में किन्हीं लोगों से रंजिश रही है. परिजनों की ओर से जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उस पर पूर्व में एक आपराधिक मामला दर्ज है. फिलहाल प्रकरण में कार्रवाई के लिए पुलिस की चार टीमें में गठित की गई है, जो आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है.

हादसे के बारे में परिजनों और पुलिस ने क्या कहा, सुनिए (ETV Bharat Alwar)

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अरावली विहार थाना अधिकारी सुनील टांक ने बताया कि देर रात सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत मोदी नगर के पास एक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई. इस सूचना पर मौके पर पहुंचे और तीनों शव को कब्जे में लेकर अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. उन्होंने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम रविवार को किया जाएगा. मृतकों की पहचान जितेंद्र (21), युवराज (22) व हिमांशु (21) के रूप में हुई है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में अनुसंधान किया जाएगा.

अलवर जिला अस्पताल के बाहर मृतकों के परिजनों ने हादसे से इनकार करते हुए हत्या का आरोप लगाया. परिजन रविवार सुबह अलवर जिला अस्पताल के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए. इस दौरान सीओ सिटी, अरावली विहार थाना अधिकारी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश के प्रयास किए. परिजनों ने पड़ोस के ही कुछ युवकों पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की. परिजनों का आरोप है कि उनके मोहल्ले के कुछ लड़कों से युवकों की पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया. परिजनों ने इस प्रकरण में त्वरित कार्रवाई की मांग, मृतकों के परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की है.

रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे : परिजनों ने बताया कि तीनों ही बचपन के दोस्त थे. वह हर जगह एक साथ जाते थे. शनिवार देर रात को एक बाइक पर सवार होकर तीनों दोस्त किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे. इस दौरान पीछे से तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उछलकर युवक दूर-दूर जा गिरे. परिजनों ने घटना के दौरान कार में 3-4 लोग सवार होने का आरोप भी लगाया है.

Last Updated : September 13, 2026 at 1:05 PM IST

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ROAD ACCIDENT IN ALWAR
THREE FRIENDS DEAD AS CAR HITS BIKE
अलवर में कार ने बाइक को मारी टक्कर
THREE YOUTHS DEAD IN ALWAR ACCIDENT

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