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तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में तीन दोस्तों की मौत, धरने पर बैठे परिजन

घटना के बाद धरने पर बैठे मृतक ( ETV Bharat Alwar )

अलवर : शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद कार चालक क्षतिग्रस्त वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से तीनों के शव को कब्जे में लेकर अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं. मौके से दोनों वाहनों को जब्त कर थाने पहुंचाया गया है. पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी, जिस पर परिजन मौके पर पहुंचे. रविवार सुबह परिजनों ने हादसे को हत्या की आशंका जताते हुए अलवर जिला अस्पताल के बाहर धरना शुरू कर दिया. फिलहाल पुलिस परिजनों को समझाइश कर रही है. सीओ सिटी राजेश कुमार ने बताया कि मृतक हिमांशु के पिता महेंद्र कुमार शर्मा की ओर से पुलिस को एफआईआर दी गई है. इसमें उन्होंने बताया कि उनका पुत्र अपने दो दोस्त के साथ किसी रिश्तेदार के पास जा रहा था, इस दौरान पीछे से एक कार ने टक्कर मार दी. घटना में तीनों बाइक सवार की मौत हो गई. परिजनों की एफआईआर ले ली गई है. परिवादी की ओर से शिकायत में हत्या की आशंका जताई गई है, उन्हीं धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. शिकायत में बताया कि पूर्व में किन्हीं लोगों से रंजिश रही है. परिजनों की ओर से जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उस पर पूर्व में एक आपराधिक मामला दर्ज है. फिलहाल प्रकरण में कार्रवाई के लिए पुलिस की चार टीमें में गठित की गई है, जो आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है. हादसे के बारे में परिजनों और पुलिस ने क्या कहा, सुनिए (ETV Bharat Alwar)