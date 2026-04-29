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कार ने बाइक को मारी टक्कर, 40 मीटर तक घसीटा, 2 की मौत, नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जिले में बढ़ते हादसों की संख्या पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को घेरा.

अलवर में सड़क हादसा
अलवर में सड़क हादसा (ETV Bharat ALwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 10:17 AM IST

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अलवर : जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, वहीं तीन लोग गंभीर घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और वाहन को जब्त किया. पुलिस व स्थानीय लोगों ने गंभीर घायल लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. घटना तेज रफ्तार के चलते हुई. घटना के बाद बुधवार सुबह नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर जिला अस्पताल में घायलों का हाल पूछने पहुंचे. इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने जिले में बढ़ते हादसों की संख्या पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को घेरा.

मालाखेड़ा थाना अधिकारी हरदयाल ने बताया कि मालाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत हल्दीना बाईपास के पास एक तेज रफ्तार ने बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई व तीन घायल हो गए. जानकारी के अनुसार युवक अलवर के औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्ट्री से अपना काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे. इस दौरान कार ने बाइक को टक्कर मार दी. पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश की जा रही है.

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दो लोगों ने तोड़ा दम : परिजन गिर्राज ने कहा कि मंगलवार रात को युवक काम खत्म कर गांव लौट रहे थे, तब पीछे से एक वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी. इसमें युवक गंभीर घायल हो गए. इसके बाद घायलों को मालाखेड़ा अस्पताल लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया. यहां कजोड़ (25) व संतोष (30) ने दम तोड़ दिया. शव को अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. बुधवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. घटना के दौरान तेज रफ्तार कार अलवर से राजगढ़ की ओर जा रही थी, जिसे हल्दीना के पास बाइक को टक्कर मार दी.

नेता प्रतिपक्ष पहुंचे जिला अस्पताल : मंगलवार देर रात हल्दीना के पास हुए सड़क हादसे के बाद बुधवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों की कुशलक्षेम जानी. उन्होंने कहा कि अलवर जिले में लगातार सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है. मालाखेड़ा क्षेत्र के अंदर लगातार हादसे बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद भी पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा रही. उन्होंने आरोप लगाया कि मालाखेड़ा थाना पुलिस दूसरे कामों में व्यस्त है, कानून व्यवस्था बनाने में थाना पुलिस का कोई मकसद नहीं है.

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उन्होंने कहा इस प्रकरण में वह पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि लगातार ब्लैक स्पॉट चिह्नित करने की बातें सामने आ रही है, लेकिन जिले में लगातार हादसे हो रहे हैं. कहां-कहां राज्य सरकार की ओर से ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए वह बताए जाएं. उन्होंने कहा कि अलवर में रोजाना प्रतिदिन दो से तीन लोगों की हादसे में मौत हो रही है और प्रशासन नींद में है.

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