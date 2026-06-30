गौवंश को बचाने में पिकअप पलटी, 32 घायल, मायरा भरकर लौट रहा था परिवार
5 गंभीर घायलों की हालत चिंताजनक होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) अस्पताल, अजमेर रेफर किया गया.
Published : June 30, 2026 at 7:08 AM IST
अजमेर : जिले के किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर सोमवार देर शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. रलावता गांव के पास गौवंश को बचाने के प्रयास में मायरा भरकर लौट रही एक लोडिंग पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में महिला, पुरुष और बच्चों सहित कुल 32 लोग घायल हो गए, जिनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
गांधीनगर एसएचओ संजय शर्मा के अनुसार पिकअप में सवार सभी लोग शिवजी नगर क्षेत्र से मायरा भरकर मरवा गांव लौट रहे थे. इसी दौरान रलावता गांव के पास अचानक सामने आए गौवंश को बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और पिकअप सड़क किनारे पलट गई. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण, पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची. घायलों को तत्काल एम्बुलेंस एवं निजी वाहनों की सहायता से राजकीय अस्पताल, किशनगढ़ पहुंचाया गया. यहां अस्पताल प्रशासन ने तत्काल उपचार शुरू कराया.
पढे़ं. जयपुर-अजमेर हाइवे पर खड़ी बस को ट्रेलर ने मारी टक्कर, तीन की मौत, सांवरिया सेठ के दर्शन कर लौट रहे थे
अस्पताल के पीएमओ डॉ. परसराम चौधरी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल टीमों को अलर्ट पर रखा. सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया. इनमें से 5 गंभीर घायलों की हालत चिंताजनक होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) अस्पताल, अजमेर रेफर किया गया. सूचना मिलने पर गांधीनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त पिकअप को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. हादसे में बड़ी संख्या में बच्चों के घायल होने से अस्पताल में भी परिजनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. फिलहाल पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे का कारण गौवंश को बचाने के प्रयास में वाहन का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है.