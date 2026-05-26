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आबूरोड में सड़क हादसा: शादी समारोह में जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 19 घायल

सिरोही: जिले के आबूरोड सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. हनुमान टेकरी के पास शादी समारोह में शामिल होने जा रहे लोगों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में महिलाओं और बच्चों सहित कुल 19 लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

आबूरोड सदर थाना के एएसआई भूरीसिंह ने बताया कि पंचदेवल से निचलागढ़ ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार लोग एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान हनुमान टेकरी के पास अचानक ट्रॉली असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गई. हादसे में कई लोग ट्रॉली के नीचे दब गए तथा कई लोगों को गंभीर चोटें आई. सूचना मिलते ही आबूरोड सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस व निजी वाहनों की सहायता से आबूरोड उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है.