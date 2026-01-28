ETV Bharat / state

चारे से भरे ट्रैक्टर से टक्कर के बाद बस में लगी आग, यात्री सुरक्षित

घटना के दौरान बस में करीब 40 लोग सवार मौजूद थे, जो जयपुर से बीकानेर की तरफ आ रहे थे.

बस जलकर हुई खाक
बस जलकर हुई खाक (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 28, 2026 at 9:30 AM IST

बीकानेर : जिले के श्रीडूंगरगढ़ में बुधवार सुबह को एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया. अलसुबह चारे से भरे ट्रैक्टर की टक्कर आगे चल रहे डंपर से हो गई. इस दौरान पीछे से आ रही ट्रैवल्स बस की टक्कर ट्रैक्टर से हो गई. इसके बाद बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और चारे ने आग पकड़ ली. देखते ही देखते बस आग की चपेट में आ गई. घटना में बस चालक को मामूली चोट आई है, जबकि सवारियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं. श्रीडूंगरगढ़ थानाधिकारी कश्यप सिंह राघव ने कहा कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है. सभी सवारियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं.

तोड़ लिया गेट : घटना के दौरान बस में करीब 40 लोग सवार मौजूद थे, जो जयपुर से बीकानेर की तरफ आ रहे थे. आग लगते ही बस में दो आपातकालीन गेट को तोड़कर सारी सवारियां बाहर निकल गई. ट्रैवल्स की बस हर रोज जयपुर से बीकानेर के लिए चलती है. ट्रैवल्स के मालिक मयूर सहल ने बताया कि बस सुरक्षित है. सवारियों का सामान जरूर बस में जल गया, लेकिन कोई हताहत नहीं है.

पढ़ें. दिल्ली-जयपुर हाईवे पर केमिकल से भरे टैंकर और ट्रेलर की टक्कर, हाईवे घंटों रहा बंद

जानकारी के अनुसार सुबह 5.15 से 5.30 के बीच की घटना है. सुबह बस में सवार सवारियां सो रही थी, लेकिन टक्कर होने के बाद सभी लोग जाग गए और अफरा तफरी मचने से पहले ही सुरक्षित बाहर निकल गए. घटना में बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई. राजमार्ग पर हुई इस घटना के बाद एक बार पूरी तरह से हाईवे जाम हो गया और दूर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई. मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने करीब डेढ़ घंटे बाद आग पर काबू पाया.

