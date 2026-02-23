ETV Bharat / state

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर खौफनाक हादसा: डंपर से टकराकर ट्रेलर में लगी आग, केबिन में फंसा ड्राइवर जिंदा जला

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर भीषण हादसा ( फोटो ईटीवी भारत बहरोड़ )

​बहरोड़ : रविवार देर रात दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर सोतानाला औद्योगिक क्षेत्र के पास एक ट्रेलर और डंपर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते ट्रेलर के केबिन ने आग पकड़ ली. इससे पहले कि चालक को बाहर निकलने का मौका मिलता, आग ने विकराल रूप ले लिया और चालक केबिन के भीतर ही जिंदा जल गया. सोतानाला थाना अधिकारी दिनेश मीणा ने बताया की बीती रात को सोतानाला के पास एक सड़क हादसा हो गया. यह हादसा उस वक्त हुआ जब हाईवे पर आगे चल रहे डंपर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए. पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा ट्रेलर अनियंत्रित होकर डंपर से जा टकराया. टक्कर के तुरंत बाद ट्रेलर के डीजल टैंक में विस्फोट हुआ और पूरी गाड़ी आग के गोलों में तब्दील हो गई. केबिन में फंसे चालक को संभलने का एक पल भी नहीं मिला.