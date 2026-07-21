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Hit and Run : फोरलेन पार कर रहे ट्रक चालक को कार ने मारी टक्कर, मौत

चित्तौड़गढ़ : शहर के सदर थाना इलाके में सोमवार को भंडारिया के पास नेशनल हाईवे फोरलेन पर भीषण हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई. मंगलवार को परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया गया है. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि फोरलेन को पैदल पार कर रहे ट्रक चालक को विपरीत दिशा से आ रही तेज गति कार ने टक्कर मार दी. इसके बाद कार का चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मौके से मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार की तलाश शुरू कर दी है.

सदर थाना चित्तौड़गढ़ के एएसआई हीरालाल ने बताया कि कोटा-उदयपुर फोरलेन पर सोमवार शाम भंडारिया गांव की सरहद में यह हादसा हुआ. यहां तेज गति से आ रही एक कार ने सड़क पार कर रहे ट्रक चालक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चालक उछलकर दूर जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद कार चालक वाहन लेकर फरार हो गया. मृतक की पहचान अब्दुल निवासी प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. यह दुर्घटना स्थल के निकट ही स्थित श्रीनाथ कार्गो पर कार्य करता था और ट्रक चालक था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर थाना पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया था.