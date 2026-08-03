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SUV ने बाइक सवार को मारी टक्कार, घायल को छोड़कर भागा, CCTV में कैद पूरी वारदात

हादसे के बाद SUV चालक घायल को सड़क पर तड़पता छोड़ मौके से फरार हो गया.

SUV ने युवक को कुचला
SUV ने बाइक सवार को मारी टक्कर. (CCTV)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 3, 2026 at 3:01 PM IST

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अजमेर : किशनगढ़ के अजमेर रोड स्थित चेतन प्रभु गेस्ट हाउस के पास सोमवार को एक तेज रफ्तार SUV ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार कुछ फीट दूर सड़क पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया. पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है. मदनगंज थाना प्रभारी भवानी सिंह ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच जारी है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद SUV चालक घायल को सड़क पर तड़पता छोड़ मौके से फरार हो गया. इतना ही नहीं, भागते समय उसने सड़क पर गिरी मोटरसाइकिल को भी रौंद दिया, जिससे बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के दौरान वहां मौजूद स्थानीय निवासी देवराज टांक ने घायल युवक को सड़क से उठाया और तत्काल निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है.

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घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोगों ने लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार SUV चालक की पहचान कर उसकी तलाश में जुट गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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