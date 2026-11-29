जैसलमेर-जोधपुर मार्ग पर बस और पिकअप की टक्कर, गुजरात के युवक की मौत
राहुल गुजरात के कच्छ का रहने वाला था. पुलिस ने मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी ही.
Published : November 29, 2026 at 12:04 PM IST
जैसलमेर : जोधपुर-जैसलमेर मार्ग पर शनिवार देर शाम सड़क हादसा हो गया. बस और पिकअप की आमने-सामने की भिड़ंत में गुजरात के युवक की मौत हो गई. हादसे के समय वह बस में सवार था. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल राजकीय जवाहिर चिकित्सालय ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया.
टायर फटने से बिगड़ा संतुलन : कोतवाली थाना प्रभारी प्रेमाराम विश्नोई ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पिकअप का टायर फटने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और सामने से आ रही बस से जा टकराया. बस की पिछली सीट पर बैठा राहुल मकवाना (32) पुत्र जयेश भाई मकवाना नामक यात्री अपना मुंह खिड़की से बाहर निकाले हुए था. टक्कर के दौरान राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. राहुल गुजरात के कच्छ का रहने वाला था. हादसे का शिकार निजी बस जोधपुर से जैसलमेर की ओर आ रही थी. इसी दौरान पिकअप जैसलमेर से जोधपुर की तरफ जा रही थी. भीष्म द्वार के पास दोनों वाहनों में आमने-सामने की टक्कर हो गई.
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दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू : हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस और पिकअप को कोतवाली थाने में खड़ा करवाया. मृतक के शव को राजकीय जवाहिर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया और पुलिस ने मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दी गई. कोतवाल विश्नोई के अनुसार, परिजनों के जैसलमेर पहुंचने और रिपोर्ट मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी. हादसे के बाद कुछ समय मार्ग पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर रही है.