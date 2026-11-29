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जैसलमेर-जोधपुर मार्ग पर बस और पिकअप की टक्कर, गुजरात के युवक की मौत

बस एवं पिकअप में आमने-सामने की टक्कर ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर : जोधपुर-जैसलमेर मार्ग पर शनिवार देर शाम सड़क हादसा हो गया. बस और पिकअप की आमने-सामने की भिड़ंत में गुजरात के युवक की मौत हो गई. हादसे के समय वह बस में सवार था. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल राजकीय जवाहिर चिकित्सालय ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया.