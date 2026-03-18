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दुर्ग में तेज रफ्तार कार का कहर, 4 बाइक को टक्कर मारते हुए चालक फरार, 16 साल के लड़के की मौत, कई घायल

दुर्ग जिले के बोरी थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार कार ने काम से लौट रहे युवकों को टक्कर मार दी.

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दुर्ग में तेज रफ्तार कार का कहर, 4 बाइक को टक्कर मारते हुए चालक फरार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 18, 2026 at 8:51 PM IST

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दुर्ग: जिले में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. सेवती गांव के पास एक राइस मिल के सामने तेज रफ्तार सफेद स्विफ्ट कार ने विपरीत दिशा से आ रही चार बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इस दर्दनाक भिड़ंत में 9 युवक घायल हो गए, जिनमें से 16 साल के जगमोहन यादव की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई. मामला बोरी थाना क्षेत्र का है.

टक्कर मारकर फरार हुआ चालक

दरअसल, हादसे के दौरान सभी युवक अपने काम से घर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही अनियंत्रित कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सड़क पर दूर तक जा गिरे. हादसे के तुरंत बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया.

2 युवकों की हालत गंभीर

हादसे में घायल होने वालों में प्रह्लाद, संस्कार, माही, मोहित, करण, चेतन और हिमांशु शामिल हैं. फिलहाल दो युवकों की हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज जारी है. वहीं एक की मौत हो गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है.

जांजगीर चांपा में भी मंगलवार को हादसा

जांजगीर चांपा में मंगलवार की दोपहर को एक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई. परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृत महिला के पति को आबकारी विभाग की टीम ने पकड़ लिया था. उसे छोड़ने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी. महिला रिश्वत के पैसे का बंदोबस्त कर अपने देवर के साथ बाइक पर जा रही थी. इस दौरान बनाहिल मोड़ के पास बाइक का संतुलन खो गया और महिला बाइक से गिर गई. दूसरी तरफ से आ रही पिकअप ने महिला को कुचल दिया. जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई.

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