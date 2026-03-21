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हरियाणा में कोहरे का कहर! 30 से ज्यादा गाड़ियों की टक्कर, 10 लोग घायल, सोनीपत और पानीपत में हादसा

सोनीपत/पानीपत: शनिवार को अचानक से हरियाणा में कोहरे ने दस्तक दी. जिसके चलते सोनीपत और पानीपत में करीब 40 गाड़ियां आपस में टकरा गई. गनीमत रही कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई. कुछ लोग हादसे में घायल हुए हैं. जिन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में दाखिला करवाया गया है.

सोनीपत में 10 से ज्यादा वाहन टकराए: कोहरे के चलते सोनीपत नेशनल हाईवे पर सुबह 6 बजे के करीब ट्रक फ़्लाईओवर पर चढ़ते समय पलट गया. इसके बाद उसके पीछे चल रही 10 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई. जिसके कारण कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया. सूचना मिलने पर बड़ी थाना और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची. मौके पर क्रेन को बुलवाकर पहले ट्रक को हटाया गया और फिर बाकि गाड़ियों के लिए रास्ता साफ करवाया.

हरियाणा में कोहरे का कहर! 30 से ज्यादा गाड़ियों की टक्कर (Etv Bharat)

पानीपत में 20 से ज्यादा गाड़ियों की टक्कर: पानीपत में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कोहरे की वजह से 20 वाहन आपस में टकरा गए. जिसमें कई वाहन बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे में 10 लोगों के घायल होने की सूचना है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया. वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने व्यवस्था को संभाला.