हरियाणा में कोहरे का कहर! 30 से ज्यादा गाड़ियों की टक्कर, 10 लोग घायल, सोनीपत और पानीपत में हादसा
शनिवार को कोहरे के चलते सोनीपत और पानीपत में सड़क हादसा. सोनीपत में दस से ज्यादा और पानीपत में 20 से ज्यादा गाड़ियां टकराई.
Published : March 21, 2026 at 12:26 PM IST
सोनीपत/पानीपत: शनिवार को अचानक से हरियाणा में कोहरे ने दस्तक दी. जिसके चलते सोनीपत और पानीपत में करीब 40 गाड़ियां आपस में टकरा गई. गनीमत रही कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई. कुछ लोग हादसे में घायल हुए हैं. जिन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में दाखिला करवाया गया है.
सोनीपत में 10 से ज्यादा वाहन टकराए: कोहरे के चलते सोनीपत नेशनल हाईवे पर सुबह 6 बजे के करीब ट्रक फ़्लाईओवर पर चढ़ते समय पलट गया. इसके बाद उसके पीछे चल रही 10 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई. जिसके कारण कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया. सूचना मिलने पर बड़ी थाना और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची. मौके पर क्रेन को बुलवाकर पहले ट्रक को हटाया गया और फिर बाकि गाड़ियों के लिए रास्ता साफ करवाया.
पानीपत में 20 से ज्यादा गाड़ियों की टक्कर: पानीपत में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कोहरे की वजह से 20 वाहन आपस में टकरा गए. जिसमें कई वाहन बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे में 10 लोगों के घायल होने की सूचना है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया. वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने व्यवस्था को संभाला.
घने कोहरे के चलते हादसा: बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते एक ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली लाइन में खड़ा था. जिसके चलते पीछे से आ रहे वाहनों को धुंध के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर खराब खड़ा हुआ ट्रक दिखाई नहीं दिया और पीछे से आकर टक्कर लग गई. दिखते ही देखते कुछ ही मिनट में 20 वाहन टकराते चले गए. जिसमें 10 लोग घायल हो गए.
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया: घायलों को मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा गाड़ियों से निकालकर इलाज के लिए भेजा गया. इस हादसे की वजह से लंबा जाम लग गया जिसकी सूचना पुलिस को दी गई. जिसने मौके पर आकर व्यवस्था को संभाला. इस हादसे में तीन बच्चे, तीन महिलाएं और चार पुरुष घायल हुए हैं.
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