ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन मॉल में पानी से भरे बेसमेंट में घुसी कार, युवक की दर्दनाक मौत

ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी के कारण एक दुर्घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है.

ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी के कारण दुर्घटना
ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी के कारण दुर्घटना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 17, 2026 at 1:48 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क इलाके में घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी के बीच सेक्टर-150 मोड़ पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले की बाउंड्री तोड़ते हुए सीधे एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में जा गिरी. बेसमेंट में भारी मात्रा में पानी भरा हुआ था, जिसमें कार सवार युवक फंस गया. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और NDRF की टीम ने कार सवार युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

घंटों चले सर्च ऑपरेशन के बाद NDRF की टीम ने कार सवार युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. मृतक की पहचान 27 वर्षीय युवराज मेहता के रूप में हुई है, जो नोएडा के ही सेक्टर-150 का निवासी था. युवराज अपने पिता राजकुमार मेहता का इकलौता सहारा था. घटना 16 और 17 जनवरी की दरमियानी रात की है. युवराज घर जा रहा था, रफ्तार तेज होने के कारण कार अनियंत्रित होकर नाले की बाउंड्री तोड़ते हुए सीधे एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में जा गिरी. बताया जा रहा है कि बेसमेंट में भारी मात्रा में पानी भरा हुआ था, जिसमें कार सवार युवक फंस गया. घटना कि जानकारी सुबह लोगो को लगी.

एडिसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार नें बताया कि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की पीआरवी टीम मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत फायर स्टेशन और NDRF की टीमों को बुलाया गया. पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक को बचाने की हर संभव कोशिश की. लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच में हादसे का कारण घना कोहरा और विजिबिलिटी कम होना बताया जा रहा है.

