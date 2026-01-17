ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन मॉल में पानी से भरे बेसमेंट में घुसी कार, युवक की दर्दनाक मौत

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क इलाके में घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी के बीच सेक्टर-150 मोड़ पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले की बाउंड्री तोड़ते हुए सीधे एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में जा गिरी. बेसमेंट में भारी मात्रा में पानी भरा हुआ था, जिसमें कार सवार युवक फंस गया. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और NDRF की टीम ने कार सवार युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

घंटों चले सर्च ऑपरेशन के बाद NDRF की टीम ने कार सवार युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. मृतक की पहचान 27 वर्षीय युवराज मेहता के रूप में हुई है, जो नोएडा के ही सेक्टर-150 का निवासी था. युवराज अपने पिता राजकुमार मेहता का इकलौता सहारा था. घटना 16 और 17 जनवरी की दरमियानी रात की है. युवराज घर जा रहा था, रफ्तार तेज होने के कारण कार अनियंत्रित होकर नाले की बाउंड्री तोड़ते हुए सीधे एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में जा गिरी. बताया जा रहा है कि बेसमेंट में भारी मात्रा में पानी भरा हुआ था, जिसमें कार सवार युवक फंस गया. घटना कि जानकारी सुबह लोगो को लगी.