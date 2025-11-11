ETV Bharat / state

गोपेश्वर में भीषण सड़क हादसा, पिकअप से टकराई बाइक, दो किशोरों की मौत, 2 घायल

ब्रह्मसैन बस अड्डे के नजदीक एक मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े पिकअप वाहन से टकराकर हादसे का शिकार हुई

GOPESHWAR ROAD ACCIDENT
गोपेश्वर में हादसा (Photo courtesy Chamoli Police)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 11, 2025 at 11:28 AM IST

चमोली: जिला मुख्यालय गोपेश्वर क्षेत्र से बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. जानकारी के अनुसार, देर रात थाना गोपेश्वर को जिला चिकित्सालय से सूचना प्राप्त हुई कि बस अड्डा ब्रह्मसैन के पास एक मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी पिकअप वाहन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

सड़क किनारे खड़े पिकअप से टकराई मोटर साइकिल: सूचना मिलते ही थाना गोपेश्वर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से मोटरसाइकिल सवार चारों घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय गोपेश्वर पहुंचाया गया.

गोपेश्वर सड़क हादसे में 2 किशोरों की मौत: डॉक्टरों ने उपचार के दौरान दो बच्चों उज्जवल (11 वर्ष) पुत्र महिपाल निवासी ब्रह्मसैन तथा समीर (14 वर्ष) पुत्र कलीराम निवासी ब्रह्मसैन को मृत घोषित कर दिया. वहीं सागर पुत्र संदीप और अमन पुत्र सूर्य भारती, दोनों निवासी ब्रह्मसैन, गंभीर रूप से घायल हैं. उनका उपचार जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में चल रहा है.

पुलिस कर रही हादसे की जांच: पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल पहुंचकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई. दोनों मृतकों के शवों को मॉर्चरी में सुरक्षित रखा गया है, जबकि दुर्घटना से जुड़े तथ्यों की विस्तृत जांच की जा रही है.

हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर: इस हृदय विदारक हादसे से पूरे ब्रह्मसैन क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क किनारे वाहन खड़े करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और रात्रिकालीन यातायात पर सख्त निगरानी रखी जाए, ताकि ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा न हों.

सोमवार को भी हुआ था चमोली जिले में हादसा: उत्तराखंड में इस महीने हुआ ये कोई पहला हादसा नहीं है. इस महीने अब तक 9 सड़क हादसे हो चुके हैं. इन 9 सड़क हादसों में 10 लोग जान गंवा चुके हैं. सोमवार को ही चमोली जिले के नारायणबगड़ इलाके में एक वाहन करीब तीन सौ मीटर गहरी खाई में जा गिरा था. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
