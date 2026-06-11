ETV Bharat / state

नेशनल हाईवे 27 पर खड़े डंपर में घुसा बल्कर, 1 घंटे तक केबिन में फंसा रहा चालक, मौत

क्रेन की मदद से वाहन को हटाया गया ( ईटीवी भारत कोटा )

कोटा: नेशनल हाईवे 27 पर भीषण सड़क दुर्घटना में बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे गिट्टी से भरे हुए डंपर में तेज रफ्तार बल्कर घुस गया. हादसे में बल्कर चालक की मौत हो गई. घटनाक्रम सीमलिया इलाके में भौंरा पुलिया पर हुआ, जहां अज्ञात चालक गिट्टी से भरे हुए डंपर को सड़क पर ही छोड़कर चला गया था. इसके बाद पीछे से आ रहा तेज रफ्तार बल्कर डंपर में घुस गया, जिसके चलते बल्कर चालक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में बल्कर आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था. चालक बुरी तरह केबिन में फंस गया, जिसे करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया. इसके लिए क्रेन व अन्य संसाधन मंगाए गए थे. सीमलिया थाना अधिकारी नंद सिंह ने बताया कि नेशनल हाईवे 27 पर बारां से कोटा की तरफ एक डंपर गिट्टी भरकर आ रहा था. चालक ने भौंरा पुलिया पर डंपर को खड़ा कर दिया. देर रात पीछे से राख भरकर एक बल्कर आ रहा था, यह बल्कर अनियंत्रित होते हुए डंपर में घुस गया. दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. बल्कर आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त (ईटीवी भारत कोटा)