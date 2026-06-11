नेशनल हाईवे 27 पर खड़े डंपर में घुसा बल्कर, 1 घंटे तक केबिन में फंसा रहा चालक, मौत
मामले में अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. उसकी तलाश शुरू कर दी गई है.
Published : June 11, 2026 at 4:01 PM IST
कोटा: नेशनल हाईवे 27 पर भीषण सड़क दुर्घटना में बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे गिट्टी से भरे हुए डंपर में तेज रफ्तार बल्कर घुस गया. हादसे में बल्कर चालक की मौत हो गई. घटनाक्रम सीमलिया इलाके में भौंरा पुलिया पर हुआ, जहां अज्ञात चालक गिट्टी से भरे हुए डंपर को सड़क पर ही छोड़कर चला गया था. इसके बाद पीछे से आ रहा तेज रफ्तार बल्कर डंपर में घुस गया, जिसके चलते बल्कर चालक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में बल्कर आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था. चालक बुरी तरह केबिन में फंस गया, जिसे करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया. इसके लिए क्रेन व अन्य संसाधन मंगाए गए थे.
सीमलिया थाना अधिकारी नंद सिंह ने बताया कि नेशनल हाईवे 27 पर बारां से कोटा की तरफ एक डंपर गिट्टी भरकर आ रहा था. चालक ने भौंरा पुलिया पर डंपर को खड़ा कर दिया. देर रात पीछे से राख भरकर एक बल्कर आ रहा था, यह बल्कर अनियंत्रित होते हुए डंपर में घुस गया. दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.
इस दुर्घटना में टोंक जिले के डिग्गी मालपुरा के चौसला निवासी 35 वर्षीय कमलेश बुनकर पुत्र श्योप्रताप सिंह की मौत हो गई है. शव का पोस्टमार्टम करवरकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. मामले में अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. उसकी तलाश शुरू कर दी गई है, जबकि डंपर को जब्त कर थाने में खड़ा करवाया गया है.
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घटना के बाद नेशनल हाईवे 27 जाम हो गया था. इस कारण ट्रैफिक को एक लेन से निकाला गया. काफी मशक्कत से इन वाहनों को हटवाया गया, तब ट्रैफिक चालू हुआ है. सीमलिया थानाधिकारी नंद सिंह का कहना है कि नेशनल हाईवे पर इस तरह से भारी वाहन को खड़ा कर जाना पूरी तरह से गैरकानूनी है. अब यह डंपर खराब हुआ था, क्या कारण रहे, यह जांच में सामने आएगा. डंपर के चालक का पता लगाया जा रहा है.