दिल्ली-जयपुर हाइवे पर भीषण सड़क हादसा , तेज रफ्तार ट्रोले ने मारी टक्कर, आधा दर्जन सवारियां हुई घायल

हाइवे पर भीषण सड़क हादसा ( फोटो ईटीवी भारत बहरोड़ )

बहरोड़ : दिल्ली-जयपुर हाइवे 48 पर शाहजहांपुर कस्बे में फ्लाईओवर के पास देर शाम को भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे में चार वाहन आपस में टकरा गए. सड़क हादसे के बाद ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया. हादसा सड़क निर्माण कार्य होने के कारण हुआ, इस दौरान आगे से पीछे चल रहे चार वाहन हादसे के शिकार हो गए . हाइवे पेट्रोलिंग कर रही टीम के सदस्य देवेंद्र कुमार ने बताया की शाहजहांपुर के कस्बे के हाइवे पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है. जिस पर एक तेज रफ्तार ट्रोले ने आगे चल रही कार को टक्कर मार दी साथ ही हादसे के दौरान आगे चल रहे चार वाहन भी इस हादसे में आपस में टकरा गए. हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए है जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.