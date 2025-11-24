दिल्ली-जयपुर हाइवे पर भीषण सड़क हादसा , तेज रफ्तार ट्रोले ने मारी टक्कर, आधा दर्जन सवारियां हुई घायल

दिल्ली-जयपुर हाइवे पर भीषण सड़क हादसा , तेज रफ्तार ट्रोले ने मारी टक्कर, आधा दर्जन सवारियां हुई घायल
दिल्ली-जयपुर हाइवे 48 पर शाहजहांपुर में तेज रफ्तार ट्रोले ने चार वाहनों को टक्कर मारी, हाइवे पर लगा लंबा जाम.
Published : November 24, 2025 at 9:08 AM IST
बहरोड़ : दिल्ली-जयपुर हाइवे 48 पर शाहजहांपुर कस्बे में फ्लाईओवर के पास देर शाम को भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे में चार वाहन आपस में टकरा गए. सड़क हादसे के बाद ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया. हादसा सड़क निर्माण कार्य होने के कारण हुआ, इस दौरान आगे से पीछे चल रहे चार वाहन हादसे के शिकार हो गए .
हाइवे पेट्रोलिंग कर रही टीम के सदस्य देवेंद्र कुमार ने बताया की शाहजहांपुर के कस्बे के हाइवे पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है. जिस पर एक तेज रफ्तार ट्रोले ने आगे चल रही कार को टक्कर मार दी साथ ही हादसे के दौरान आगे चल रहे चार वाहन भी इस हादसे में आपस में टकरा गए. हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए है जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
गाड़ी चालक शोभित ने बताया की वो पंजाब के रहने वाले हैं और परिवार के साथ नीमराणा से अपने पिता को लेने रेवाड़ी जा रहे थे. कार में उनकी माता, पत्नी और बच्चे भी सवार थे. गनीमत रही की टक्कर के बाद एयरबैग खुल गए वरना बड़ा हादसा हो जाता. साथ ही गाड़ी में सवार लोगों को हल्की चोटें आइ हैं. वहीं, दूसरा परिवार गणेश कुमार पुत्र रामलखन सिंह, निवासी बिहार, खाटूश्यामजी से गुरुग्राम लौट रहे थे। हादसे में उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई और उन्हें भी चोटें आईं। टक्कर मारने वाला ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया।
हाईवे पर लगा लम्बा जाम : हादसे के बाद NH-48 पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मी राजेश कुमार, प्रदीप कुमार, हेड कांस्टेबल दयानन्द, देवेंद्र कुमार और रामबीर ने क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे कर यातायात व्यवस्था सुचारू कराई. समय रहते बचाव कार्य होने के कारण बड़ा हादसा टल गया, लेकिन सड़क निर्माण के दौरान अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था पर लोगों ने नाराजगी भी जताई.