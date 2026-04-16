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ओवरटेक करने के चक्कर में गई बाइक सवार की जान, चिल्फी घाटी में सड़क हादसा, एक गंभीर

कवर्धा जिले के चिल्फी घाटी इलाके में ट्रक को ओवरटेक करते समय हादसा हो गया जिसमें एक युवक की मौत हो गई. दूसरा गंभीर है.

ACCIDENT CHILFI VALLEY
ओवरटेक करने के चक्कर में गई बाइक सवार की जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 16, 2026 at 7:40 PM IST

2 Min Read
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कवर्धा: जिले में एक बार फिर सड़क हादसे ने एक युवक की जान ले ली, जबकि दूसरा युवक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है. यह दर्दनाक घटना चिल्फी घाटी में हुई, जहां ओवरटेक करने के दौरान तेज रफ्तार और लापरवाही भारी पड़ गई.

घाटी क्षेत्र में लापरवाही

पुलिस के अनुसार, फूलूराम धुर्वे (23 वर्ष) निवासी कोकदाखार, और झाम सिंह (22 वर्ष) निवासी चीवागोंदी, जिला मंडला, बाइक से बोड़ला की ओर जा रहे थे. घाटी क्षेत्र में उतरते समय बाइक चालक ने वाहन को ढाल में बंद कर दिया और तेज रफ्तार में आगे चलता रहा. इसी दौरान उन्होंने आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की.

घबराकर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ

ओवरटेक के दौरान सामने से एक अन्य ट्रक आ गया, जिससे बाइक चालक घबरा गया और नियंत्रण खो बैठा. अनियंत्रित बाइक सीधे आगे चल रहे ट्रक के पीछे जा घुसी. हादसा इतना भयावह था कि फूलूराम धुर्वे ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, झाम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया.

मौके पर पहुंची पुलिस

घटना के बाद ट्रक चालक ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत बोड़ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

हादसे के बाद चिल्फी घाटी में कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बन गई थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात बहाल कराया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

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