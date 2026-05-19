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बिहार के इन रास्तों पर यमराज का पहरा! 4 महीनों में 117 एक्सीडेंट में 110 मौतें

बेगूसराय में सड़क हादसों का डरावना आंकड़ा सामने आया है. अप्रैल 2026 तक 117 सड़क दुर्घटनाओं में 110 लोगों की मौत हो चुकी है. पढ़ें

Road accident in Begusarai
बेगूसराय में सड़क हादसों को लेकर बड़ी बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 19, 2026 at 12:09 PM IST

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बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त मोड में नजर आ रहा है. शनिवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस दौरान जिले में हुए सड़क हादसों और ट्रैफिक चालान की चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई.

117 सड़क हादसों में 110 मौतें: बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 में अप्रैल माह तक जिले के राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च पथों पर कुल 117 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं. जनवरी से अप्रैल तक चार महीनों के ये आंकड़े चौकाने वाले हैं. इन हादसों में 110 लोगों की मौत हो गई, जबकि 75 लोग घायल हुए हैं.

Road accident in Begusarai
जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में बैठक (ETV Bharat)

ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने का निर्देश: हादसों के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर वहां तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया है. बता दें कि बैठक में सड़क सुरक्षा व्यवस्था, हादसों में कमी लाने और ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए.

2.40 करोड़ की वसूली: सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की भी समीक्षा की गई. अप्रैल 2026 में हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, फिटनेस और प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग ने ₹1,40,55,633 राशि वसूली है.

वहीं यातायात पुलिस और विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान ₹99,53,080 का जुर्माना वसूला गया. कुल मिलाकर एक महीने में 2.40 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गई.

Road accident in Begusarai
ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने का निर्देश (ETV Bharat)

"सड़क सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने और दुर्घटना वाले क्षेत्रों में तत्काल सुरक्षा उपाय लागू करने का निर्देश दिया गया है."- श्रीकांत शास्त्री,डीएम, बेगूसराय

36 ब्लैक स्पॉट चिन्हित: बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 36 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं. इनमें हीरा टोल जीरोमाइल, रघुनाथपुर, सनहा मोड़, लखमिनियां स्टेशन, हर-हर महादेव चौक और देवना चौक प्रमुख हैं. इन स्थानों पर हाई मास्ट लाइट, रम्बल स्ट्रिप, रिफ्लेक्टर और गति सीमा संकेतक लगाने पर जोर दिया गया. एनएचएआई द्वारा 20 और पथ निर्माण विभाग द्वारा 16 ब्लैक स्पॉट पर सुधार कार्य शुरू किए जाने की जानकारी दी गई.

जाम और अतिक्रमण पर भी सख्ती: बैठक में NH-55 और NH-31 पर लगने वाले जाम और अतिक्रमण की समस्या पर भी चर्चा हुई. पन्हांस चौक से रजौड़ा तक निर्माणाधीन सर्विस लेन पर उड़ती धूल रोकने के लिए नियमित जल छिड़काव का निर्देश दिया गया. वहीं बरौनी जीरोमाइल से रिफाइनरी गेट तक सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों पर कार्रवाई करने और फ्लाईओवर के नीचे अवैध दुकानों को हटाने का आदेश दिया गया.

सड़क हादसा पीड़ितों के इलाज के लिए बड़ी योजना: बैठक में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के नकदी रहित उपचार योजना 2025 की भी समीक्षा की गई. इसके तहत हादसे में घायल लोगों के इलाज के लिए ₹1.50 लाख तक की राशि सीधे अस्पताल को दी जाएगी. जिले के 44 अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा गया है.

50 सड़क सुरक्षा ट्रॉलियों का निर्माण: साथ ही 'गुड समेरिटन' योजना के तहत सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद करने वाले नागरिकों को ₹25 हजार तक की प्रोत्साहन राशि देने की जानकारी भी दी गई. जिला प्रशासन ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50 सड़क सुरक्षा ट्रॉलियों का निर्माण कराया गया है. इन्हें जल्द ही भीड़भाड़ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लगाया जाएगा ताकि, लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जा सके.

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