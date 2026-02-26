ETV Bharat / state

सड़क हादसे में हुई पति की मौत, कोर्ट के आदेश के बाद बीमा कंपनी देगी मुआवजा

रुद्रपुर: सड़क हादसे में पति की मौत के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बीमा कंपनी को पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं, जिससे पीड़ित परिवार को राहत मिल सके. जिले में वर्ष 2020 में हुए एक सड़क हादसे में पति की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने बीमा कंपनी को पीड़ित परिवार को 5 लाख 43 हजार रुपये मुआवजा छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत अदा करने के आदेश दिए हैं.

मुआवजे से पीड़ित परिवार को मिलेगी राहत: गौर हो कि रुद्रपुर में वर्ष 2020 में हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने पीड़ित परिवार को राहत प्रदान करते हुए मुआवजे का आदेश दिया है. यह फैसला मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत ने सुनाया. प्रकरण के अनुसार, रामपुर चकलुवा, उत्तर प्रदेश निवासी सोमवती देवी ने अधिकरण में याचिका दायर की थी. याचिका में बताया गया कि 19 नवंबर 2020 को दोपहर लगभग 12:30 बजे उनके पति बिहार लाल अपनी पुत्री के साथ सड़क पार कर रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन संख्या यूपी 22 एए 5859 ने उन्हें टक्कर मार दी.