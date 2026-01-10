ETV Bharat / state

जयपुर में रफ्तार का कहर, बेकाबू ऑडी कार ने 15 से ज्यादा लोगों को रौंदा, हादसे में एक शख्स की मौत

खराबास सर्किल के पास हादसा : पत्रकार कॉलोनी थानाधिकारी मदन कड़वासरा ने बताया कि शुक्रवार रात को पत्रकार कॉलोनी में खराबास सर्किल के पास एक तेज रफ्तार ऑडी कार पहले डिवाइडर से टकराई. इसके बाद कार ने सड़क किनारे खड़े कई थड़ी-ठेलों को अपनी चपेट में ले लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार ऑडी कार अचानक बेकाबू हो गई. पहले कार डिवाइडर से टकराई और इसके बाद सड़क किनारे लगे ठेलों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. चश्मदीदों का कहना है कि यदि लोग समय रहते हट नहीं पाते, तो हताहतों की संख्या और ज्यादा हो सकती थी.

जयपुर : राजधानी जयपुर के पत्रकार कॉलोनी थाना इलाके में शुक्रवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. खराबास चौराहे के पास तेज रफ्तार ऑडी कार ने सड़क किनारे मौजूद लोगों और ठेलों को कुचल दिया. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए. सभी घायलों को एसएमएस अस्पताल और जयपुरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. इस घटना के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की. वे घटनास्थल पर भी पहुंचे और हालत का जायजा लिया. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना.

कार चालक पुलिस हिरासत में : हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. कार को जब्त कर लिया गया है और एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है. जानकारी के अनुसार हादसे में शामिल ऑडी कार दमन और दीव नंबर की है. कार में सवार लोगों की संख्या को लेकर अलग-अलग जानकारियां सामने आ रही हैं, हालांकि पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और अन्य की तलाश की जा रही है.

सीएम ने ली मामले की जानकारी : घटना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे का संज्ञान लिया और अस्पताल प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री उस समय जोधपुर में थे, लेकिन उन्होंने अधिकारियों से लगातार अपडेट लेते हुए आवश्यक कदम उठाने को कहा. घटना की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से बात कर पूरे मामले की जानकारी ली है. इसके बाद डॉ. बैरवा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम पूछी. वे घटनास्थल पर भी गए और मामले की जानकारी ली. स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को भी एसएमएस अस्पताल भेजा गया, ताकि घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जा सके.

उप मुख्यमंत्री बैरवा ने मौके पर जाकर देखा हाल : डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. प्रत्यक्षदर्शियों ने आशंका जताई है कि कार चालक नशे की हालत में हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और मृतक की पहचान की प्रक्रिया जारी है. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इधर, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर भी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायलों के हालचाल पूछे और डॉक्टरों को घायलों के उपचार को लेकर निर्देश दिए.