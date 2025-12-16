ETV Bharat / state

डिवाइडर से टकराई कार, दो लोगों की मौत, टक्कर इतनी तेज टुकड़े-टुकड़े हो गई कार

हादसा इतना भयानक था कि, कार के परखच्चे उड़ गए और इंजन बोनट को तोड़ते हुए दूर सड़क पर जा गिरा.

डिवाइडर से टकराई कार
डिवाइडर से टकराई कार (फोटो ईटीवी भारत चितौड़गढ़)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 16, 2025 at 9:45 AM IST

2 Min Read
चित्तौड़गढ़ : जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सिक्स लेन पर मंगलवार सुबह भीषण हादसा हो गया. तेज गति से आ रही कार डिवाइडर से टकरा कर पलटी खा गई. कार की स्पीड इतनी तेज थी कि बोनट में से उछल कर इंजन सर्विस रोड से भी दूर जा गिरा. हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.

भादसोड़ा थानाधिकारी महेंद्रसिंह गुर्जर ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 7 बजे यह हादसा हुआ है. एक कार उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रही थी. इस दौरान भादसोड़ा थाना क्षेत्र में नरधारी गांव के निकट कार सिक्स लेन के बीच में लगाए सीमेंट के डिवाइडर से टकरा गई. हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद राहगीरों एवं ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. एक व्यक्ति कार में ही फंस गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया.

हादसे में 2 की गई जान
हादसे में 2 की गई जान (फोटो ईटीवी भारत चितौड़गढ़)

लोगों ने 108 एंबुलेंस को बुला कर इन्हें चित्तौड़गढ़ पहुंचाया. ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार दो की मौके पर ही मौत हो गई थी. यह तीनों ही व्यक्ति उदयपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस ने एंबुलेंस की सहायता से मृतकों के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है तथा परिजनों को सूचना दी है. परिजनों के आने पर शव की शिनाख्तगी एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी. घायल शख्स की पहचान प्रवीण के रूप में हुई है. हादसे के बाद मौके पर नेशनल हाईवे के मैनेजर नरेंद्र चौधरी, पूर्व प्रधान गोविंदसिंह सहित कई ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे.

तेज गति के कारण हादसा होने की आशंका : भादसोड़ा थानाधिकारी महेंद्रसिंह गुर्जर ने बताया कि प्रारंभिक रूप से हादसे का कारण तेज गति माना जा रहा है. उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रही इस कार की गति काफी तेज थी. जिसकी वजह से सीमेंट के बड़े ब्लॉक से टकराने के बाद इंजन तक उछल कर दूर जा गिरा. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दी है.

ROAD ACCIDENT
भीषण सड़क हादसा
CAR OVERTURNED IN CHHITOREGADH
डिवाइडर से टकराई कार
CAR COLLIDES WITH DIVIDER

