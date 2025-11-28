ETV Bharat / state

हरिद्वार में एक और भीषण हादसा, पिकअप ने कार को मारी टक्कर, व्यापारी की मौत, तीन लोग घायल

हरिद्वार: लक्सर हरिद्वार मार्ग पर एक और सड़क हादसा हो गया है. यहां एक अनियंत्रित पिक अप वाहन ने कार सवार को टक्कर मार दी. इस हादसे में ज्वालापुर के व्यापारी की मौत हो गई. गुरुवार देर शाम को मिस्सरपुर स्थित मैंगो फॉर्म हाउस के पास ये हादसा हुआ. हादसे में व्यापारी बिजेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे में उनकी पत्नी समेत चार लोगों को भी चोटें आई हैं. हादसे के बाद का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें अफरा तफरी मचती दिखाई दे रही है. गुरुवार सुबह भी लक्सर हरिद्वार मार्ग पर जियापोता गांव के पास सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई थी.

पिक अप ने कार को मारी टक्कर: जानकारी के मुताबित ज्वालापुर के चौहानान मोहल्ला निवासी टेंट हाउस कारोबारी कार से घर लौट रहे थे. कनखल थाना क्षेत्र में मिस्सरपुर स्थित मैंगो फॉर्म हाउस के पास एक अनियंत्रित पिक अप वाहन ने उनकी कार में टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. कार सवार बिजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे में हरिद्वार के व्यापारी की मौत: हादसा होते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत उन्हें नजदीक के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं हादसे के तुरंत बाद ही पिक अप वाहन सवार मौके से फरार हो गया. ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के साथ ही पिक अप वाहन भी आगे से क्षतिग्रस्त हो गया. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार में उनकी पत्नी समेत चार लोग सवार थे, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं. सूचना मिलते ही कनखल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. वहीं अचानक मौत की खबर सुनते ही कारोबारी के घर में कोहराम मच गया.