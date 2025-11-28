हरिद्वार में एक और भीषण हादसा, पिकअप ने कार को मारी टक्कर, व्यापारी की मौत, तीन लोग घायल
हरिद्वार में एक ही दिन में दो सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 28, 2025 at 8:35 AM IST
हरिद्वार: लक्सर हरिद्वार मार्ग पर एक और सड़क हादसा हो गया है. यहां एक अनियंत्रित पिक अप वाहन ने कार सवार को टक्कर मार दी. इस हादसे में ज्वालापुर के व्यापारी की मौत हो गई. गुरुवार देर शाम को मिस्सरपुर स्थित मैंगो फॉर्म हाउस के पास ये हादसा हुआ. हादसे में व्यापारी बिजेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे में उनकी पत्नी समेत चार लोगों को भी चोटें आई हैं. हादसे के बाद का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें अफरा तफरी मचती दिखाई दे रही है. गुरुवार सुबह भी लक्सर हरिद्वार मार्ग पर जियापोता गांव के पास सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई थी.
पिक अप ने कार को मारी टक्कर: जानकारी के मुताबित ज्वालापुर के चौहानान मोहल्ला निवासी टेंट हाउस कारोबारी कार से घर लौट रहे थे. कनखल थाना क्षेत्र में मिस्सरपुर स्थित मैंगो फॉर्म हाउस के पास एक अनियंत्रित पिक अप वाहन ने उनकी कार में टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. कार सवार बिजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए.
हादसे में हरिद्वार के व्यापारी की मौत: हादसा होते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत उन्हें नजदीक के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं हादसे के तुरंत बाद ही पिक अप वाहन सवार मौके से फरार हो गया. ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के साथ ही पिक अप वाहन भी आगे से क्षतिग्रस्त हो गया. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार में उनकी पत्नी समेत चार लोग सवार थे, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं. सूचना मिलते ही कनखल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. वहीं अचानक मौत की खबर सुनते ही कारोबारी के घर में कोहराम मच गया.
कनखल थाना प्रभारी मनोहर सिंह रावत ने बताया कि- व्यापारी बिजेंद्र कुमार की सड़क हादसे में मौत हो गई. उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पिक अप वाहन को कब्जे में ले लिया गया है. फरार वाहन चालक की तलाश की जा रही है.
-मनोहर सिंह रावत, थाना प्रभारी, कनखल-
एक ही दिन में कनखल क्षेत्र में दो हादसे, तीन की मौत: कनखल थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है. गुरुवार सुबह घर से पासपोर्ट के काम से निकले दो सगे भाई हादसे का शिकार हो गए थे. जियापोटा गांव के पास पहले उनकी बाइक एक अन्य बाइक से टकराई और दोनों भाई नीचे गिर गए. पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने दोनों भाइयों को कुचल दिया था. डंपर के नीचे आने से दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई थी.
पुरकाजी मार्ग के चौड़ीकरण की मांग: इसके बाद शाम के वक्त लक्सर हरिद्वार मार्ग पर ही मिस्सरपुर गांव स्थित फॉर्म हाउस के पास ये दूसरा हादसा हो गया, जिसमें कारोबारी की मौत हो गई. लगातार हो रहे हादसों से ट्रैफिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. करीब एक महीना पहले भी जगजीतपुर में एक छात्र डंपर के नीचे आ गया था और उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई थी. उस समय गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया और खूब हंगामा भी किया था. सोशल मीडिया पर ट्रैफिक प्लान पर सवाल खड़े हो रहे हैं. लोग दिन के वक्त भारी वाहनों पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं. साथ ही हरिद्वार पुरकाजी मार्ग के चौड़ीकरण की मांग भी उठाई जा रही है.
