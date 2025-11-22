ETV Bharat / state

शिमला में सड़क धंसने से बड़ा हादसा, बस में चढ़ रही छात्रा गड्ढे में गिरी, सुक्खू के मंत्री ने नितिन गडकरी से की ये मांग

शिमला में गड्ढे में समाते-समाते बची स्कूली छात्रों की बस. स्थानीय लोगों में NHAI के खिलाफ भारी आक्रोश.

ROAD CAVES BHATTAKUFAR CHOWK
शिमला में सड़क धंसने से गड्ढे में गिरी छात्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 12:35 PM IST

4 Min Read
शिमला: राजधानी शिमला के भट्टाकुफर चौक पर आज (शनिवार, 22 नवंबर) सुबह बड़ा हादसा होने से टल गया. भट्टाकुफर चौक पर अचानक सड़क धंस गई, जिससे एक बड़ा गड्ढा हो गया. इस गड्ढे में एक एचआरटीसी बस और स्कूली छात्रा बच्ची जा फंसी. आनान-फानन में रस्सी की मदद से छात्रा को सुरक्षित बाहर निकाला गया. छात्रा 8वीं क्लास में पढ़ती है और स्कूल जा रही थी.

शिमला में अचानक सड़क धंसने से गड्ढे में गिरी छात्रा

शिमला में शनिवार सुबह भट्टाकुफर चौक के पास स्कूली बच्चों को लेने पहुंची HRTC बस (नंबर HP63A-8832) का अगला टायर अचानक बीच सड़क में धंस गया. बस में ऑकलैंड हाउस स्कूल के बच्चे सवार होने वाले थे. इसी दौरान बस में चढ़ते हुए ऑकलैंड हाउस स्कूल की 8वीं कक्षा की छात्रा संतुलन बिगड़ने के कारण उसी गड्ढे में गिर गई. गनीमत रही कि घटना के वक्त आसपास मौजूद लोगों ने फौरन छात्रा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. राहत की बात यह यह है कि छात्रा को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, वह पूरी तरह सुरक्षित है. लेकिन, इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में एनएचएआई के खिलाफ गुस्सा है.

ROAD CAVES BHATTAKUFAR CHOWK
शिमला में सड़क धंसने से गड्ढे में गिरी छात्रा (ETV Bharat)

NHAI की कार्यप्रणाली के खिलाफ लोगों में गुस्सा

स्थानीय लोगों का आरोप है कि, इलाके में एनएचएआई की टनलिंग से बाजार में सालों पुरानी सड़क को नुकसान हो रहा है. लोगों का कहना है कि सड़क पर मौजूद यह गड्ढा लंबे समय से खतरा बना हुआ था, लेकिन समय रहते बच्चे को बचा लिया गया, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका टल गई. हिमाचल के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कार्रवाई की मांग की है.

भट्टाकुफर के पार्षद ने भी उठाए सवाल

भट्टाकुफर के पार्षद नरेंद्र ठाकुर का कहना है कि, NHAI की टनलिंग के कारण सड़क धंस गई है. उन्होंने एनएचएआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पार्षद ने NHAI के अधिकारियों पर गुंडागर्दी करने के भी आरोप लगाए हैं. पार्षद ने कहा कि, "इससे पहले भी भट्टाकुफर में NHAI के काम की वजह से ही एक महिला का मकान गिर गया था, जिससे 5 करोड़ का मुआवजा देने की बात कही गई थी. अब तक यह मुआवजा भी नहीं मिला है. यहां बड़ी आबादी बसती है और जिस तरह गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ कर काम किया जा रहा है, उससे आने वाले वक्त में और बड़े नुकसान की आशंका है."

अनिरुद्ध सिंह की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कार्रवाई की मांग

वहीं, इस पूरे मामले में हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने NHAI की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कैबिनेट मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "एक बार फिर NHAI द्वारा किए जा रहे फोरलेन कार्य की गुणवत्ता और उनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा हुआ है. आज सुबह शिमला के भट्टाकुफर चौक पर, जहां फोर-लेन का निर्माण कार्य चल रहा है, अचानक सड़क धंस गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें एक बच्ची गिर गई. बच्ची को रस्सी की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाला गया. HRTC की स्कूल बस, जो कि ऑकलैंड हाउस के बच्चों को स्कूल ले जा रही थी, का एक हिस्सा इस गड्ढे में लटक गया. यह घटना अत्यंत दुखद और चिंताजनक है."

इसके साथ ही हिमाचल के कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि, "लापरवाही और घटिया गुणवत्ता के कारण पहले भी कई इमारतें ढह चुकी हैं और अनेक इमारतें ढहने की कगार पर हैं. लेकिन आज की यह घटना सभी सीमाएं पार करती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि अब बच्चों तक की जान सीधे खतरे में पड़ रही है. जनता की जान के साथ यह खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी इस घटना का संज्ञान लें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें."

TAGGED:

HRTC FELLS IN BHATTAKUFAR CHOWK
SHIMLA HRTC SCHOOL BUS ACCIDENT
HRTC SCHOOL BUS IN SHIMLA
शिमला के भट्टाकुफर में सड़क धंसी
ROAD CAVES BHATTAKUFAR CHOWK

