मथुरा में बरेली हाइवे पर सड़क हादसा, पिता- पुत्र और नाती की मौत, सहारनपुर में दो की मौत
मथुरा बरेली हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने कुचला, चालक गंभीर रूप से घायल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 11:41 AM IST|
Updated : November 5, 2026 at 11:53 AM IST
मथुरा/सहारनपुर: मथुरा बरेली हाईवे पर गुरुवार की सुबह तेज रफ्तार कार ने खेत में काम कर रहे तीन लोगों को रौंद दिया. तीनों की मौके पर मौत हो गई और गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. चालक गंभीर रूप से घायल है. वहीं, सहारनपुर में सड़क हादसे में पिता और चालक की मौत हो गई.
बरेली हाईवे पर तीन की मौत
राया थाना क्षेत्र इलाके में गुरुवार की सुबह मथुरा बरेली हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खेत में घुस गई. कार ने खेत में काम कर रहे जवाहर सिंह, पुत्र हरवीर सिंह और नाती अंकित सिंह को जोरदार टक्कर मार दी. तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. ग्रामीणों के द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है.
बरेली हाईवे पर जाम
घटना की सूचना मिलने के बाद मृतकों के परिजनों ने मथुरा बरेली हाईवे पर जाम लगा दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पुलिस अधिकारियों के समझाने के करीब 1 घंटे में जाम खुलवाया गया. वहीं शवों की पहचान होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है.
ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मथुरा बरेली हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई. हादसे में जवाहर सिंह 70 वर्षीय, पुत्र हरवीर सिंह 45 वर्षीय और नाती अंकित की मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. गाड़ी चालक भी गंभीर रूप से घायल है. उसको इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है. वहीं, एसपी देहात राज नारायण ने बताया कि हाईवे पर सुबह 7.30 बजे हादसा हुआ. खेत में काम कर रहे लोगों को कार ने कुचल दिया. इस हादसे में तीन लोगों को मौत हो गई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. चालक अमन को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
सहारनपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से पिता और चालक की मौत
सहानरपुर से बेटी का इलाज कराकर लौट रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया. अज्ञात वाहन से कार की जोरदार टक्कर में मोहम्मद एजाज (45) और कार चालक मुकेश (30) की जान चली गई, जबकि एजाज की पत्नी रिजवाना और बेटी आयशा घायल हो गईं. बेटी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है.
देवबंद के कासिमपुरा रोड स्थित अनवर शाह कॉलोनी निवासी मोहम्मद एजाज बुधवार को अपनी 18 वर्षीय बेटी आयशा का उपचार कराने के लिए मुजफ्फरनगर गए थे. शाम को सभी कार से घर लौट रहे थे. उपकारागार के निकट स्टेट हाईवे पर कार आगे चल रहे एक अज्ञात वाहन से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया. पुलिस के मुताबिक चिकित्सकों ने मोहम्मद एजाज और कार चालक मुकेश को मृत घोषित कर दिया. वहीं रिजवाना और आयशा को प्राथमिक उपचार दिया गया. रिजवाना की हालत खतरे से बाहर बताई गई, जबकि आयशा की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया.
सीओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कार के आगे चल रहे कैंटर जैसे वाहन से टकराने की आशंका है. पुलिस हादसे की परिस्थितियों की जांच कर रही है और दुर्घटना में शामिल अज्ञात वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.
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