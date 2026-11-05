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मथुरा में बरेली हाइवे पर सड़क हादसा, पिता- पुत्र और नाती की मौत, सहारनपुर में दो की मौत

मथुरा/सहारनपुर: मथुरा बरेली हाईवे पर गुरुवार की सुबह तेज रफ्तार कार ने खेत में काम कर रहे तीन लोगों को रौंद दिया. तीनों की मौके पर मौत हो गई और गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. चालक गंभीर रूप से घायल है. वहीं, सहारनपुर में सड़क हादसे में पिता और चालक की मौत हो गई.





बरेली हाईवे पर तीन की मौत

राया थाना क्षेत्र इलाके में गुरुवार की सुबह मथुरा बरेली हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खेत में घुस गई. कार ने खेत में काम कर रहे जवाहर सिंह, पुत्र हरवीर सिंह और नाती अंकित सिंह को जोरदार टक्कर मार दी. तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. ग्रामीणों के द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है.



बरेली हाईवे पर जाम

घटना की सूचना मिलने के बाद मृतकों के परिजनों ने मथुरा बरेली हाईवे पर जाम लगा दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पुलिस अधिकारियों के समझाने के करीब 1 घंटे में जाम खुलवाया गया. वहीं शवों की पहचान होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है.





ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मथुरा बरेली हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई. हादसे में जवाहर सिंह 70 वर्षीय, पुत्र हरवीर सिंह 45 वर्षीय और नाती अंकित की मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. गाड़ी चालक भी गंभीर रूप से घायल है. उसको इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है. वहीं, एसपी देहात राज नारायण ने बताया कि हाईवे पर सुबह 7.30 बजे हादसा हुआ. खेत में काम कर रहे लोगों को कार ने कुचल दिया. इस हादसे में तीन लोगों को मौत हो गई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. चालक अमन को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

