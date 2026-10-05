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बालोद में दर्दनाक सड़क हादसा, पिता और 12 साल के बेटे की मौके पर मौत, दूसरा मासूम गंभीर

बालोद सड़क हादसा ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बालोद: सनौद थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार दोपहिया वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया. इस भीषण दुर्घटना में बाइक सवार पिता और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल है. घटना के बाद से इलाके के सन्नाटा पसरा हुआ है. बच्चे का इलाज धमतरी के अस्पताल में चल रहा है.