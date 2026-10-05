बालोद में दर्दनाक सड़क हादसा, पिता और 12 साल के बेटे की मौके पर मौत, दूसरा मासूम गंभीर
तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. ज्यादातर सड़क हादसों की वजह सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां होती है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 5, 2026 at 7:04 AM IST
बालोद: सनौद थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार दोपहिया वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया. इस भीषण दुर्घटना में बाइक सवार पिता और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल है. घटना के बाद से इलाके के सन्नाटा पसरा हुआ है. बच्चे का इलाज धमतरी के अस्पताल में चल रहा है.
दर्दनाक हादसे में पिता पुत्र की मौत
थाना सनोद से मिली जानकारी के अनुसार, कजराबांधा गांव का निवासी डागेश्वर साहू (34 वर्ष) अपने दो बेटों ओशांत साहू (12 वर्ष) और अनुराग साहू (8 वर्ष) के साथ पितृ श्राद्ध मिलन कार्यक्रम में शामिल होने मोहारा गांव गया था. कार्यक्रम पूरा होने के बाद तीनों बाइक से वापस लौट रहे थे, तभी सनौद थाना में वे सड़क हादसे का शिकार हो गए. उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, टकराने के बाद बाइक उछल कर सड़क पर गिर गई.
8 साल का बच्चा गंभीर घायल
हादसे में पिता डागेश्वर साहू और उनके 12 वर्षीय पुत्र ओशांत साहू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं दूसरा बेटा अनुराग साहू (8 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज धमतरी में किया जा रहा है.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल बच्चे को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है, पुलिस ने पिता पुत्र के शवों को कब्जे में लेकर मर्चुरी भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
यातायात पुलिस की अपील के बाद भी लापरवाही
बता दें की यातायात पुलिस ट्रक और दूसरे बड़े चालकों को रात के अंधेरे में सड़क किनारे गाड़ी करने पर टेल लाइट या मार्कर लाइट जलाकर रखने की अपील करती है जिससे पीछे से आने वाली वाहनों को गाड़ी की मौजूदगी का पता चल सके, बावजूद इसके ट्रक चालक लापरवाही करते हैं, जिसका खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ता है.