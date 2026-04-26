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सिरोही में एक ही परिवार के तीन चिराग बुझे, कार-बाइक की भिड़ंत में मां और दो बेटों की मौत

सिरोही के मण्डार में कार और बाइक की टक्कर में मां और दो बेटों की मौत हो गई, जबकि बेटी और कार चालक घायल हैं.

सिरोही सड़क हादसा
सिरोही सड़क हादसा (फोटो ईटीवी भारत सिरोही)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 26, 2026 at 7:26 AM IST

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सिरोही : जिले के मण्डार थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. शनिवार देर शाम ढिबड़ी-मैथीपुरा रोड पर एक तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत हो गई. इस भीषण हादसे में बाइक सवार एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं. हादसे की सूचना मिलते ही मण्डार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया.

बाइक पर एक ही परिवार के चार सदस्य सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार सभी लोग सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों की सूचना पर मण्डार थानाधिकारी प्रवीण आचार्य, एएसआई दिनेश रावल सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा तथा घायलों को तत्काल मण्डार राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया.

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थानाधिकारी प्रवीण आचार्य ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को गंभीर हालत में पालनपुर रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला छैल कंवर पत्नी पूरनसिंह तथा उसके दो पुत्र श्रीपाल सिंह और विपुल सिंह को मृत घोषित कर दिया. वहीं हादसे में घायल पुत्री मनीषा का उपचार जारी है. दुर्घटना में कार चालक पालनपुर निवासी पंकज भी घायल हुआ है, जिसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस दर्दनाक हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के गांव और परिजनों में कोहराम मच गया. एक ही परिवार के तीन सदस्यों की असमय मौत से क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है. पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है तथा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

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