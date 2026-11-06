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बलौदाबाजार में धनतेरस के दिन बड़ा हादसा, सड़क हादसे में पिता और 2 बच्चों की मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर

बलौदाबाजार में धनतेरस के दिन बड़ा हादसा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार: जिले में धनतेरस के दिन दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. ग्राम रवान के मुख्य सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार पिता और उनके दो बच्चों ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है.

सड़क हादसे में पिता और 2 बच्चों की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH) पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालकर लौट रहा था परिवार बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार 6 नवंबर को थाना सिटी कोतवाली इलाके के ग्राम रवान में ट्रक और बाइक के बीच दुर्घटना हुई. बताया गया है कि बाइक पर एक ही परिवार के तीन लोग सवार थे. परिवार बलौदाबाजार पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालने आया था और वापस अपने गांव खैरताल लौट रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से यह दर्दनाक हादसा हो गया.

पिता और दो बच्चों की मौत रामचंद्र ध्रुव, उम्र 39 वर्ष. निहारिका ध्रुव, पिता रामचंद्र ध्रुव, उम्र 16 वर्ष