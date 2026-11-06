बलौदाबाजार में धनतेरस के दिन बड़ा हादसा, सड़क हादसे में पिता और 2 बच्चों की मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर
रवान-मंसा चौक के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालकर घर लौट रहा था परिवार, पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2026 at 3:46 PM IST
बलौदाबाजार: जिले में धनतेरस के दिन दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. ग्राम रवान के मुख्य सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार पिता और उनके दो बच्चों ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है.
पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालकर लौट रहा था परिवार
बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार 6 नवंबर को थाना सिटी कोतवाली इलाके के ग्राम रवान में ट्रक और बाइक के बीच दुर्घटना हुई. बताया गया है कि बाइक पर एक ही परिवार के तीन लोग सवार थे. परिवार बलौदाबाजार पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालने आया था और वापस अपने गांव खैरताल लौट रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से यह दर्दनाक हादसा हो गया.
पिता और दो बच्चों की मौत
रामचंद्र ध्रुव, उम्र 39 वर्ष.
निहारिका ध्रुव, पिता रामचंद्र ध्रुव, उम्र 16 वर्ष
टोमेश ध्रुव, पिता रामचंद्र ध्रुव, उम्र 12 वर्ष.
ट्रक चालक गिरफ्तार, वाहन जब्त
पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के बाद ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी चालक और दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को थाना भाटापारा ग्रामीण में रखा गया है. पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.
धनतेरस के दिन बुझ गया परिवार का चिराग
तीनों मृतक ग्राम खैरताल, थाना भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र के निवासी थे. हादसे के बाद तीनों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल बलौदाबाजार भेजा गया है. धनतेरस के दिन हादसे ने एक परिवार को गहरे दुख में डुबो दिया. पिता और उनके दो बच्चों की एक साथ मौत की खबर से गांव खैरताल में मातम पसरा हुआ है.