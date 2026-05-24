दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा : 3 माह के बच्चे की मौत और 4 घायल, परिवार मेहंदीपुर बालाजी दर्शन कर लौट रहा था
अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा. आगे चल रहे ट्रक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और कार ट्रक से जा भिड़ी.
Published : May 24, 2026 at 2:56 PM IST
अलवर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन माह के मासूम की मौत हो गई, वहीं चार लोग घायल हो गए. घटना उस समय हुई जब दिल्ली का एक परिवार मेहंदीपुर बालाजी दर्शन कर अपनी कार से वापस दिल्ली की ओर लौट रहा था. घटना के बाद सभी घायलों को अलवर जिला अस्पताल लेकर आया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच कर 3 माह के मासूम को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. घटना की सूचना के बाद पीड़ित परिवार के सदस्य अलवर जिला अस्पताल पहुंचे.
पीड़ित परिवार के सदस्य सतीश कुमार ने बताया कि उनका परिवार दिल्ली के उत्तम नगर में रहता है. रविवार सुबह परिवार के लोग मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए गए थे. उन्होंने बताया कि करीब 11 बजे बेटी का फोन आया कि उनके दर्शन हो गए है और वह दिल्ली के लिए निकल रहे है. सतीश कुमार ने बताया कि कुछ देर बाद उनके पास उनकी बेटी का रोते हुए फोन आया और उसने बताया कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया.
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सतीश कुमार ने बताया कि उनके परिवार के सदस्य कार से दिल्ली लौट रहे थे. इस दौरान दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आगे चल रहे एक ट्रक ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए. अचानक ब्रेक लगने से पीछे चल रही कार संतुलन नहीं बन पाई और ट्रक में जा भिड़ी. सतीश कुमार ने बताया कि इस घटना में कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई. सतीश कुमार ने बताया कि इस घटना में अंजली (26), राहुल (28), संतोष (45) व बेटे की पत्नी गंभीर घायल हो गए, जिन्हें घटनास्थल से अलवर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया. सतीश कुमार ने बताया कि इस घटना में उनके तीन माह के पोते दिव्यम की मौत हो गई, जिसके शव को मोर्चरी में रखवाया गया है.
घटना की सूचना पर अलवर कोतवाली पुलिस से एएसआई हितेन्द्र कुमार जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायलों की सूचना पर अलवर जिला अस्पताल पहुंचे. मासूम के शव को अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. अलवर जिला अस्पताल परिसर में मौजूद है.