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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा : 3 माह के बच्चे की मौत और 4 घायल, परिवार मेहंदीपुर बालाजी दर्शन कर लौट रहा था

अलवर जिला अस्पताल ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन माह के मासूम की मौत हो गई, वहीं चार लोग घायल हो गए. घटना उस समय हुई जब दिल्ली का एक परिवार मेहंदीपुर बालाजी दर्शन कर अपनी कार से वापस दिल्ली की ओर लौट रहा था. घटना के बाद सभी घायलों को अलवर जिला अस्पताल लेकर आया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच कर 3 माह के मासूम को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. घटना की सूचना के बाद पीड़ित परिवार के सदस्य अलवर जिला अस्पताल पहुंचे. पीड़ित परिवार के सदस्य सतीश कुमार ने बताया कि उनका परिवार दिल्ली के उत्तम नगर में रहता है. रविवार सुबह परिवार के लोग मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए गए थे. उन्होंने बताया कि करीब 11 बजे बेटी का फोन आया कि उनके दर्शन हो गए है और वह दिल्ली के लिए निकल रहे है. सतीश कुमार ने बताया कि कुछ देर बाद उनके पास उनकी बेटी का रोते हुए फोन आया और उसने बताया कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया. पढ़ें : बड़ा हादसा : बेकाबू ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, भाई-भतीजा-भांजे की मौत, बहन और भांजी गंभीर घायल