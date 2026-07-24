दर्दनाक! पहाड़ी से मौत बनकर गाड़ी पर गिरा चट्टान, 6 माह के बच्चे समेत 13 की गई जान
सभी मृतक चंबा जिले की पांगी घाटी और लाहौल के रहने वाले थे. सीएम सुक्खू समेत कई नेताओं ने हादसे पर दुख जताया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 8:57 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर लगातार जारी है. शुक्रवार को लाहौल-स्पीति और चंबा जिले की सीमा पर एक दर्दनाक हादसा हुआ. यहां पांगी-उदयपुर मार्ग पर कडू नाला के पास पहाड़ी से अचानक हुए भारी भूस्खलन और बड़ी-बड़ी चट्टानें गिरने के कारण एक टाटा सूमो गाड़ी पूरी तरह मलबे में दब गई. इस दर्दनाक हादसे में वाहन में सवार 6 महीने के मासूम बच्चे सहित 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. सभी मृतक चंबा जिले की पांगी घाटी और लाहौल के रहने वाले थे. इस भीषण हादसे के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.
अचानक टूटा पहाड़, बचने का नहीं मिला मौका
वहीं, जिला लाहौल स्पीति की डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी की चेयरपर्सन किरण भडाना अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच कर हालात का जायजा लिया. जिला प्रशासन के अनुसार, टाटा सूमो (HP-01M-2210) संसारीनाला-किलाड़-थिरोट-तादी सड़क पर कडू नाला के पास पहुंची ही थी कि अचानक पहाड़ी से भारी मलबा और चट्टानें गिरने लगीं. वाहन पूरी तरह इसकी चपेट में आ गया. हादसा इतना भयावह था कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, सीमा सड़क संगठन (BRO) और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचीं. दुर्गम क्षेत्र होने और लगातार पत्थर गिरने के कारण राहत एवं बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण रहा. प्रशासन ने युद्धस्तर पर अभियान चलाकर शवों को बाहर निकाला.
मृतकों की सूची
- बीर सिंह, निवासी घीसाल, डाकघर साच, तहसील पांगी, जिला चंबा
- बीर सिंह, निवासी, शून्न, तहसील पांगी, जिला चंबा
- बुद्धि सिंह, निवासी साच, जिला चंबा
- कमला कुमारी, पत्नी बुद्धि सिंह, निवासी साच, जिला चंबा
- अनिल कुमार, निवासी साच,जिला चंबा
- रेखा, पुत्री महेंद्र कुमार, निवासी हिलोल, पांगी, जिला चंबा
- सौरभ सिंह, निवासी हसेल, तहसील पांगी, जिला चंबा
- अंजना, पुत्री चैन सिंह, निवासी सत्ती, तहसील पांगी, जिला चंबा
- सोनम आगमों, निवासी छालिंग, उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति
- आरु (उम्र 6 महीना), पुत्र छेरिंग दोरजे, निवासी छालिंग, उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति
- संजय कुमार, निवासी कुमार, पांगी, जिला चंबा
- मंगल चंद, पुत्र सुखदेव, निवासी पांगी, जिला चंबा
- इंद्र सिंह, पुत्र दुनी चंद, निवासी पांगी, जिला चंबा
उपायुक्त लाहौल-स्पीति एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष किरण भड़ाना ने बताया की हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंच गया था. उन्होंने लोगों से अपील की कि घटना को लेकर किसी भी अपुष्ट या भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें और केवल जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें.
CM सुक्खू समेत कई नेताओं ने जताया शोक
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, भरमौर से भाजपा विधायक डॉ. जनक राज समेत कई अन्य जनप्रतिनिधियों ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं. सीएम सुक्खू ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा,"पांगी और लाहौल-स्पीति जिले के सीमावर्ती क्षेत्र कड़ू नाला में एक टाटा सूमो गाड़ी पर चट्टान गिरने से 13 लोगों की मौके पर ही मृत्यु और दो लोगों के घायल होने का समाचार सुनकर मन अत्यंत व्यथित है. अपने प्रियजन को खोने का दुख शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. इस कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं. ईश्वर दिवंगत जनों की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक-संतप्त परिजन को इस असहनीय पीड़ा को सहने का संबल एवं शक्ति प्रदान करें. घटना की जानकारी मिलते ही उपायुक्त लाहौल एवं स्पीति से बात कर दोनों घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं. उपायुक्त स्वयं घटनास्थल पर पहुंच रही हैं. ईश्वर से घायलों के शीघ्र एवं पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं. ॐ शांति."
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