कैंसर मरीजों के सरकारी इंजेक्शन की अवैध बिक्री, RMSCL ने गठित की जांच कमेटी, प्रदेश में सप्लाई चेन की होगी जांच
मेडिकल कॉरपोरेशन इस बात की भी जांच करवा रहा है कि जो दवा अवैध बिक रही है, वह किस बैच की है. कब सप्लाई हुई....
Published : August 19, 2026 at 6:26 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 7:02 PM IST
जयपुर: बीकानेर के आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट में मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन के दिल्ली के ब्लैक मार्केट में मिलने के बाद राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड (RMSCL) ने जांच शुरू की है. इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है. प्रदेश में जहां-जहां इस दवा की सप्लाई हुई है, उस सप्लाई चेन की पड़ताल की जाएगी. RMSCL के 40 वेयरहाउस से प्रदेशभर में दवाओं की सप्लाई होती है. यह भी जांचा जा रहा है कि पकड़ी गई दवा का बैच RMSCL ने सप्लाई किया था या नहीं.
आरएमएससीएल एमडी पुखराज सेन ने कहा कि दवा सप्लाई के लिए प्रदेश में 40 वेयरहाउस बनाए गए हैं. पूरे प्रदेश में इन्हीं वेयरहाउस से दवा की सप्लाई की जाती है. उन्होंने कहा कि दवा की खरीद और इस्तेमाल को लेकर नियम बनाए गए हैं ताकि दवाओं की कालाबाजारी न हो.
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दवा का रखना होगा रिकॉर्ड: कालाबाजारी की आशंका को देखते हुए वर्ष 2022 में सर्कुलर जारी किया गया था. इसके तहत 3 हजार रुपए या इससे अधिक मूल्य की दवा जब जारी की जाती है तो उसका रिकॉर्ड संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को रखना जरूरी है. पुखराज सेन ने कहा कि दवा जब अस्पताल तक पहुंच जाती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अस्पताल या मेडिकल कॉलेज की रहती है. मामले को लेकर संबंधित मेडिकल कॉलेज से जवाब मांगा गया है कि आखिर इस तरह की स्थिति कैसे बनी.
बैच और सप्लाई की भी होगी जांच: एमडी ने कहा कि अभी यह जानकारी भी जुटाई जा रही है कि जो दवा पकड़ी गई है, वह RMSCL द्वारा सप्लाई की गई थी या नहीं. कई बार ऐसा हुआ है कि जिस बैच की दवा के बारे में बताया गया, वह RMSCL ने सप्लाई ही नहीं की. ऐसे में जांच का विषय यह भी है कि दवा किस बैच की है और कब सप्लाई हुई.