ETV Bharat / state

विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में आरएमएल की एंट्री, जानिये क्या होगा असर

देहरादून: उत्तराखंड में आगामी समय में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में एनडीए को जीत दिलाने के लिए घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने प्रदेश में दस्तक दी है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए के समर्थन में चुनावी मैदान में उतरेगा.

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एके बाजपेई ने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में दल निरंतर संगठन के विस्तार और जनाधार को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है. उन्होंने कहा आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के समर्थन में पूरी ताकत समर्पण संगठनात्मक मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेगा. साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएगा.

उत्तराखंड में आरएमएल की एंट्री (ETV Bharat)

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एके बाजपेई ने कहा दल देश भर में तेजी के साथ अपना संगठन मजबूत कर रहा है. एनडीए के एक प्रतिबद्ध और प्रभावशाली रूप में अपनी सशक्त पहचान बना रहा है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एके बाजपेई ने कहा कि यह हमारी इच्छा थी कि पार्टी पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए.