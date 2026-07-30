विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में आरएमएल की एंट्री, जानिये क्या होगा असर
विधानसभा चुनाव में एनडीए को जीत दिलाने के लिए घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा में प्रदेश में दस्तक दे दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 30, 2026 at 5:46 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में आगामी समय में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में एनडीए को जीत दिलाने के लिए घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने प्रदेश में दस्तक दी है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए के समर्थन में चुनावी मैदान में उतरेगा.
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एके बाजपेई ने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में दल निरंतर संगठन के विस्तार और जनाधार को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है. उन्होंने कहा आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के समर्थन में पूरी ताकत समर्पण संगठनात्मक मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेगा. साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएगा.
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एके बाजपेई ने कहा दल देश भर में तेजी के साथ अपना संगठन मजबूत कर रहा है. एनडीए के एक प्रतिबद्ध और प्रभावशाली रूप में अपनी सशक्त पहचान बना रहा है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एके बाजपेई ने कहा कि यह हमारी इच्छा थी कि पार्टी पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए.
उन्होंने कहा दल हमेशा सामाजवादी विचारधारा का पक्षधर रहा है, इसलिए हम समाज के अंतिम व्यक्ति के भले की बात करते हैं. उत्तराखंड में भी इसी विचारधारा को आगे ले जाना है, ताकि जिस तरह से उत्तराखंड में विकास हो रहा है उस पर दो पर और लग सके. इसमें पार्टी से जो भी योगदान हो पाएगा उसके लिए हम तैयार हैं.
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एके बाजपेई ने कहा एनडीए का घटक दल होने के नाते उत्तराखंड में आगामी चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने के लिए पूरा साथ दिया जाएगा. जिस विधानसभा में दल को लगता है कि यहां दल चुनाव लड़ सकता है तो आपस मे बैठकर इस संभावना पर भी विचार किया जा सकता है. उन्होंने कहा वे पूरे दमखम के साथ उत्तराखंड विधानसभा चुनाव लड़ेंगे.
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