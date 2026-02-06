RML अस्पताल में शुरू हुई पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी ICU की सुविधा, फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे बच्चों को मिलेगा लाभ

ETV Bharat / state

इस तरह की सुविधा दिल्ली में किसी अन्य सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है.

February 6, 2026

नई दिल्ली: अटल बिहारी वाजपेई आयुर्विज्ञान संस्थान एवं डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शुक्रवार को पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी आईसीयू का उद्घाटन किया गया. डायरेक्टर डॉ अशोक कुमार और एमएस डॉ विवेक दीवान एवं अन्य वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों ने इसका उद्घाटन किया. इस दौरान अस्पताल में बाल चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉ दिनेश कुमार ने बताया कि इस तरह की सुविधा दिल्ली के किसी अन्य सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है.

फेफड़ों की आनुवंशिक पैदाइशी बीमारियों से लेकर अन्य गंभीर बीमारियों के लिए जांच एवं इलाज हेतु आईसीयू की आवश्यकता होती है. यह डिवीजन पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर द्वारा 2019 में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाल रोग विभाग हेतु सैंक्शन किया गया था. इसके अंतर्गत विभाग में श्वसन एवं फेफड़े के जटील रोगों के इलाज के लिए संपूर्ण व्यवस्था है. ब्रोंकोस्कोपी लैब, स्लीप लैब और फेफड़ों की बीमारी का स्पेशल क्लीनिक की भी व्यवस्था है. आईसीयू की व्यवस्था पूरी हो जाने से अब बच्चों का इलाज और सुगम हो जाएगा.

आरएमएल अस्पताल में पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी डिवीजन की इंचार्ज डॉ हेमा गुप्ता मित्तल ने बताया कि इस व्यवस्था से दिल्ली और उत्तर भारत के फेफड़ों की समस्या से ग्रसित बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड केयर और आईसीयू की सुविधा सुगम हो जाएगी. साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का एकेडमिक प्रोग्राम और ट्रेनिंग स्किल भी बेहतर होगी. बता दें कि आरएमएल अस्पताल लगातार इलाज की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है.

पिछले साल भी अस्पताल में शुरू हुआ था पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का कोर्स

इससे पहले पिछले साल सितंबर महीने में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर अस्पताल में बच्चों के हृदय रोग से संबंधित पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी डिविजन में डीएम प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति दी थी. इससे अब बच्चों में दिल की बीमारियों का इलाज करने के लिए अस्पताल के अंदर ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स तैयार हो सकेंगे.

बता दें कि आरएमएल में यह कोर्स शुरू होने के बाद से हर साल दो पोस्ट ग्रेजुएट परास्नातक मेडिकल छात्र बाल हृदय रोग में सुपर स्पेशलिटी डीएम कोर्स के अंतर्गत शिक्षा पा सकेंगे. अभी तक इस स्पेशलिटी की शिक्षा की सुविधा कुछ चुने हुए सरकारी संस्थानों जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज चंडीगढ़ और श्रीचित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज त्रिवेंद्रम में ही थी.

