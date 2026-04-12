अंगदान देने वाली महिला को आरएमएल अस्पताल ने दी अनोखी विदाई, तीन लोगों को मिला नया जीवन
अस्पताल ने सफलतापूर्वक अपना छठा मल्टी-ऑर्गन रिट्रीवल पूरा किया. परिवार ने अंगदान का महत्व समझने के बाद इसकी सहमति दी.
Published : April 12, 2026 at 2:15 PM IST
नई दिल्ली: अंगदान के के प्रति जागरूकता बढ़ने से अब लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं. इसी क्रम में राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल) में एक ब्रेन डेड महिला मरीज के परिवार की ओर से उनके अंगदान से कई मरीजों को जीवनदान मिला. आरएमएल अस्पताल की प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी प्रो. डॉ. वैशाली भारद्वाज दी गई जानकारी के अनुसार रविवार को अस्पताल ने सफलतापूर्वक अपना छठा मल्टी-ऑर्गन रिट्रीवल (कई अंगों को निकालने की प्रक्रिया) पूरा कर लिया है. यह ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.
उन्होंने बताया कि 45 वर्षीय एक महिला डोनर, जिसकी सेरेब्रल हेमरेज (मस्तिष्क रक्तस्राव) के कारण ब्रेन डेड स्थिति हो गई थी, उसके परिवार ने एक नेक फैसला लेते हुए उसके किडनी, लिवर और हार्ट को दान करने की सहमति दी. इससे आरएमएल अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग में किडनी की अंतिम चरण की बीमारी से जूझ रहे एक मरीज को, आरआर अस्पताल दिल्ली में लिवर की अंतिम चरण की बीमारी से जूझ रहे एक मरीज को और संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में कार्डियक फेलियर (हार्ट की विफलता) से जूझ रहे एक मरीज को नया जीवन मिला है.
ऐसे लिया अंगदान का फैसला: शुरुआती प्रक्रिया के दौरान मेडिसिन विभाग और क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के संबंधित डॉक्टरों की टीम ने परिवार के सदस्यों को 'ब्रेन डेड' स्थिति के बारे में विस्तार से समझाया और आईसीयू में सभी अंगों को उचित तरीके से सुरक्षित रखा. जब ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर ने परिवार के सदस्यों को अंगदान के महत्व के बारे में समझाया, तो उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए अपनी मर्जी से अंगदान करने का फैसला किया. उनकी सहमति मिलने के बाद उनके अंगों को 3 अलग-अलग संस्थानों में अलॉट किया गया.
ग्रीन कॉरिडोर से भेजा गया अंग: इसके बाद कार्डियक एनेस्थीसिया और एनेस्थीसिया टीम की मदद से सीटीवीएस टीम ने दिल, लिवर ट्रांसप्लांट टीम ने लिवर और आरएमएल अस्पताल की यूरोलॉजी टीम ने किडनी को निकाला. अंगों को निकालने का यह क्रमबद्ध तरीका था. ह्रदय को एयर एम्बुलेंस के जरिए लखनऊ भेजा गया और लिवर को दिल्ली पुलिस की तरफ से बनाए गए 'ग्रीन कॉरिडोर' के जरिए आरआर अस्पताल धौला कुआं भेजा गया. अंगदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया. ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर और नोडल अधिकारी (ट्रांसप्लांट) ने डायरेक्टर, एमएस और एडिशनल एमएस की देखरेख में इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय किया.