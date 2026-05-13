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किडनी फेल्योर मामला: डॉक्टर के निलंबन पर RMCTA और IMA का विरोध, 14 मई से बहिष्कार की चेतावनी

कोटा: राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (आरएमसीटीए) की कोटा ब्रांच ने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पर किडनी फेल्योर मामले में की गई कार्रवाई को अनुचित बताया है. आरएमसीटीए के पदाधिकारियों ने बुधवार को बैठक आयोजित कर एक चिकित्सक की बर्खास्तगी और तीन अन्य के निलंबन का विरोध जताया. अध्यक्ष डॉ. एससी दुलारा और सेक्रेटरी डॉ. बीएल पाटीदार ने विरोध की घोषणा की. उनका कहना है कि मेडिकल नेगलिजेंसी साबित नहीं हुई है, फिर भी डॉक्टर पर कार्रवाई की गई, जो गलत है.

मांगें नहीं मानने पर तेज होगा आंदोलन: इस घटनाक्रम के बाद मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा, एमबीएस के डॉ. धर्मराज मीणा और रामपुरा के डॉ. राकेश कुमार ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है. आरएमसीटीए की बैठक में तय हुआ कि चिकित्सक 14 मई से गैर-चिकित्सकीय और गैर-शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे और इन पदों से मुक्त हो जाएंगे. साथ ही काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. इस मामले में आरएमसीटीए के सेक्रेटरी डॉ. बीएल पाटीदार को भी सरकार ने निलंबित कर दिया है.

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