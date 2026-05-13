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किडनी फेल्योर मामला: डॉक्टर के निलंबन पर RMCTA और IMA का विरोध, 14 मई से बहिष्कार की चेतावनी

कोटा मेडिकल कॉलेज में किडनी फेल्योर मामले में डॉक्टरों पर की गई कार्रवाई को लेकर आरएमसीटीए और आईएमए ने तीखा विरोध जताया है.

कोटा में किडनी फेल्योर मामला
कोटा में किडनी फेल्योर मामला (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 7:17 PM IST

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कोटा: राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (आरएमसीटीए) की कोटा ब्रांच ने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पर किडनी फेल्योर मामले में की गई कार्रवाई को अनुचित बताया है. आरएमसीटीए के पदाधिकारियों ने बुधवार को बैठक आयोजित कर एक चिकित्सक की बर्खास्तगी और तीन अन्य के निलंबन का विरोध जताया. अध्यक्ष डॉ. एससी दुलारा और सेक्रेटरी डॉ. बीएल पाटीदार ने विरोध की घोषणा की. उनका कहना है कि मेडिकल नेगलिजेंसी साबित नहीं हुई है, फिर भी डॉक्टर पर कार्रवाई की गई, जो गलत है.

मांगें नहीं मानने पर तेज होगा आंदोलन: इस घटनाक्रम के बाद मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा, एमबीएस के डॉ. धर्मराज मीणा और रामपुरा के डॉ. राकेश कुमार ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है. आरएमसीटीए की बैठक में तय हुआ कि चिकित्सक 14 मई से गैर-चिकित्सकीय और गैर-शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे और इन पदों से मुक्त हो जाएंगे. साथ ही काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. इस मामले में आरएमसीटीए के सेक्रेटरी डॉ. बीएल पाटीदार को भी सरकार ने निलंबित कर दिया है.

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आईएमए ने डॉक्टरों के निलंबन का जताया विरोध: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. अशोक शारदा ने कहा कि मरीज की मौत और किडनी फेल्योर जैसी घटना पर संवेदना है. उन्होंने संभावित कारणों में गंभीर सेप्सिस, डीआईसी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इंफेक्शन, एंडोटॉक्सिन, दवा, आईवी फ्लूड या उपकरणों से संक्रमण आदि का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर्जरी स्किल की कोई कमी नहीं पाई गई. इसके बावजूद आनन-फानन में की गई बर्खास्तगी और निलंबन वापस लेने की मांग की गई. कोटा ब्रांच के अध्यक्ष डॉ. दीपक गुप्ता, सेक्रेटरी डॉ. अजीत धाकड़, प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉ. अखिल अग्रवाल सहित कई पदाधिकारी इस विरोध में शामिल रहे.

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