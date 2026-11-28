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मोरहाबादी वेंडिंग जोन में बड़ा एक्शन, 43 दुकानों का आवंटन रद्द करने की अनुशंसा, जांच में सामने आईं कई अनियमितताएं

रांचीः राजधानी रांची के मोरहाबादी वेंडिंग जोन में दुकानों के आवंटन में अनियमितता सामने आने के बाद नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है. शनिवार को नगर निगम की टीम ने वेंडिंग जोन का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने और आवंटित दुकानों का खुद संचालन नहीं करने के मामले में कुल 43 दुकानों का आवंटन रद्द करने की अनुशंसा की गई है. इनमें सब्जी विक्रेताओं के लिए आवंटित 32 दुकानें और फूड एवं मिसलेनियस श्रेणी की 11 दुकानें शामिल हैं.

रांची नगर निगम की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, 28 नवंबर को सहायक नगर आयुक्त के नेतृत्व में निगम की टीम ने मोरहाबादी वेंडिंग जोन का औचक निरीक्षण किया. इसका उद्देश्य यह जांचना था कि जिन लोगों को दुकानें आवंटित की गई हैं, वे वास्तव में वहां दुकान चला भी रहे हैं या नहीं. निरीक्षण के दौरान कई तरह की अनियमितताएं सामने आईं. कुछ आवंटित दुकानदार अपनी निर्धारित जगह पर दुकान चलाने के बजाय बाजार के दिनों में अतिरिक्त रूप से ठेला लगाकर कारोबार कर रहे थे. वहीं, कुछ लोगों ने अपनी आवंटित दुकानें दूसरे व्यक्तियों को किराए पर दे रखी थीं. कई आवंटियों द्वारा निर्धारित स्थल पर दुकान का संचालन भी नहीं किया जा रहा था.

36 आवंटित स्थलों में सिर्फ 4 पर दुकानें संचालित

जांच में सबसे चौंकाने वाली स्थिति सब्जी विक्रेताओं के लिए आवंटित दुकानों की सामने आई. कुल 36 आवंटित स्थलों में से केवल 4 जगहों पर ही संबंधित आवंटियों द्वारा दुकान संचालित की जा रही थीं. बाकी 32 दुकानों पर आवंटियों ने कारोबार नहीं किया. इसके बाद इन सभी 32 दुकानों का आवंटन रद्द करने की अनुशंसा की गई है. इसी तरह फूड एवं मिसलेनियस श्रेणी की 11 दुकानों में भी गड़बड़ी पाई गई. इनमें कुछ दुकानें बंद थीं, जबकि कुछ आवंटित दुकानों को दूसरे लोगों को किराए पर दे दिया गया था. इन सभी 11 दुकानों का आवंटन भी रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

दुकानों का आवंटन रद्द करने की अनुशंसा

नगर निगम के मुताबिक, संबंधित दुकानदारों को पहले भी दो बार नोटिस जारी किया गया था. उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि वे अपने आवंटित स्थल पर स्वयं दुकान का संचालन करें और निर्धारित नियमों का पालन करें. इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ. अब सहायक नगर आयुक्त ने कुल 43 दुकानों का आवंटन रद्द करने की अनुशंसा की है.