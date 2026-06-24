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रांची नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: कोचिंग संस्थानों और शैक्षणिक परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच, कई अनियमितताएं उजागर

रांचीः छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भवन उपविधियों (बिल्डिंग बायलॉज) के अनुपालन की जांच के उद्देश्य से रांची नगर निगम ने कोचिंग संस्थानों और शैक्षणिक परिसरों के खिलाफ विशेष निरीक्षण अभियान चलाया. बुधवार को नगर निगम की नगर निवेश शाखा की टीम ने हिंदपीढ़ी स्थित इंदिरा पैलेस और साउथ ऑफिस पाड़ा क्षेत्र में संचालित विभिन्न कोचिंग संस्थानों एवं शैक्षणिक परिसरों का औचक निरीक्षण किया.

सुरक्षा मानकों की विस्तार से जांच की गई

निरीक्षण के दौरान टीम ने गोल इंस्टीट्यूट, फिजिक्सवाला ट्यूशन सेंटर, बायोम इंस्टीट्यूट, ब्रदर्स एकेडमी तथा फिटजी इंस्टीट्यूट समेत कई संस्थानों की जांच की. अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, भवन स्वीकृति, विद्युत सुरक्षा मानकों तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की स्थिति का आकलन करना था. नगर निगम की टीम ने निरीक्षण के दौरान भवनों की स्वीकृति, उपयोग की प्रकृति, अग्नि सुरक्षा प्रबंध, विद्युत सुरक्षा मानकों, पर्याप्त वेंटिलेशन, प्रवेश एवं निकास मार्ग, पार्किंग व्यवस्था तथा सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता सहित अन्य सुरक्षा मानकों की विस्तार से जांच की. इस दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए.

स्वीकृत नक्शा और अन्य दस्तावेज पेश करने को कहा गया

जांच के क्रम में बायोम इंस्टीट्यूट संचालित भवन में गंभीर अनियमितता पाई गई. नगर निगम के अनुसार उक्त भवन को आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृति मिली थी, लेकिन वहां व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था. इसके अलावा जी+3 भवन की छत पर जीआई शीट से निर्मित एक अवैध लाइब्रेरी भी संचालित होती मिली. मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित संचालक को भवन का स्वीकृत नक्शा और अन्य आवश्यक वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. दस्तावेजों की जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया

निरीक्षण के दौरान कुछ संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं पाया गया. कई स्थानों पर आवश्यक अग्निशमन सुविधाएं और फायर एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) उपलब्ध नहीं थे. नगर निगम ने संबंधित संस्थानों को आवश्यक अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने और निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी शैक्षणिक संस्थान या कोचिंग सेंटर द्वारा सुरक्षा मानकों और भवन उपविधियों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा. निगम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.